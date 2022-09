Xôn xao clip 2 cảnh sát dùng mũ bảo hiểm đánh, đấm đá 1 thiếu niên

Trong đoạn clip này, 1 cán bộ CSGT và 1 cán bộ CSTT lao vào đấm, đá liên tục vào bụng, ngực thiếu niên điều khiển xe.

Thậm chí, 2 cán bộ này còn dùng dùi cui, nón bảo hiểm đánh rất mạnh vào đầu, lưng khiến em này liên tục ôm đầu chịu đựng, còn người bạn đi cùng chỉ biết lùi ra trong sợ hãi.

Lát sau, 2 cán bộ CSTT khác chạy môtô đến. Một trong 2 người này tiếp tục đánh thiếu niên lúc nãy.

Clip CSGT, CSTT đánh người vi phạm giao thông ở Sóc Trăng

Sự việc được cộng đồng mạng cho rằng xảy ra tại Lộ Nam Sông Hậu, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ CSGT phát hiện xe máy do người chưa đủ tuổi điều khiển vi phạm luật giao thông, sau đó xảy ra sự việc như trong đoạn clip.

Chiều 28-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết thị xã Vĩnh Châu đang báo cáo về phòng tham mưu.

Trong khi đó, đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, xác nhận đang cho kiểm tra, nếu đúng như diễn ra trong clip thì sẽ xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm.

Tác giả: Công Tuấn - Tấn Đạt - Đồ hoạ: Tấn Đạt

Nguồn tin: Báo Người Lao Động