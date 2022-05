Xin tiền mua bỉm cho con, người vợ bị chồng đánh giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trên một con phố ở Sinsuran, Kota Kinabalu, bang Sabah, Malaysia.

Trong clip, một nam thanh niên và một cô gái đang đứng cãi nhau giữa đường. Ngay sau đó, anh ta túm lấy tóc cô vợ trẻ, giằng lấy con dao rồi đẩy ngã xuống đất. Lý do được cho là cô gái này xin tiền chồng để mua bỉm cho cậu con trai nhỏ 10 tháng tuổi.

Sau khi đánh đập, gã đàn ông nhanh chóng rời đi, bỏ mặc cô vợ trẻ khóc lóc giữa đường. Nạn nhân được xác định bị nhiều thương tích ở cổ và bàn tay.

Theo điều tra, cô vợ đã đi theo chồng sau khi anh ta không đưa tiền để cô mua bỉm cho con trai.

"Cặp vợ chồng đang sống trong căn phòng trọ ở Sinsuran. Chúng tôi đã bắt người chồng tại đây. Anh ta bỏ qua yêu cầu của vợ và rời khỏi phòng để ra ngoài tụ tập với bạn. Cô vợ tức giận và cầm dao đuổi theo như một cách tự vệ vì chồng cô rất nóng tính", M. Chandra, trợ lý cảnh sát trưởng cho biết.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn