Xét xử hai mợ cháu liên thủ vận chuyển ma túy

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lầu Thị Súa (34 tuổi) và Già Y Ai (22 tuổi), cùng trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Được biết, Súa và Ai là hai mợ cháu.

Theo tài liệu từu CQĐT, vào khoảng 10h ngày 11/8/2019, Lầu Thị Súa đi xe máy chở Ai từ bản Mường Lống, xã Tri Lễ đến khu vực chợ Mới, xã Châu Thôn.

Khi đang ở khu vực chợ, có một người đàn ông Lào nhờ đưa đồ cho bạn. Già Y Ai hỏi cụ thể đồ gì thì người Lào trả lời 2 bánh ma túy.

Nghe nói đến ma túy, hai người phụ nữ này không đồng ý. Tuy nhiên khi người đàn ông Lào hứa sẽ trả cho mỗi người 3 triệu đồng tiền công. Nghe đến mức tiền đó cả hai mợ cháu Ai nhận lời.

Bị cáo Ai và Súa tại phiên tòa.

Sau đó, người đàn ông Lào đưa cho Già Y Ai 2 bánh heroin. Ai cầm và giấu vào hai hông phía lưng quần của mình. Sau đó, người Lào tiếp tục đưa cho Súa 3 triệu đồng dặn đưa xuống cho khách ở Cắm Muội, huyện Quế Phong. Trên đường đi sẽ có người lấy hàng và đưa số tiền còn lại”.

Sau khi nhận tiền, Súa đưa cho Ai 500.000 đồng, rồi điều khiển xe máy chở Ai đi giao ma túy. Đến khoảng 12h55 cùng ngày, khi cả hai đi đến khu vực bản Piếu, xã Châu Thôn thì bị Công an huyện Quế Phong yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Lúc này, Già Y Ai có biểu hiện khác thường, sợ hãi để lộ ma túy nên công an đã tiến hành bắt giữ, lập biên bản phạm tội, quả tang là 707,07 gam ma túy. Súa và Ai khai nhận đó là ma túy vận chuyển thuê cho người Lào.

Tại phiên tòa, bị cáo Già Y Ai thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trong khi đó, bị cáo Lầu Thị Súa không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Súa khai không thấy người đàn ông Lào, không biết người đó đưa ma túy cho Ai.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lầu Thị Súa án chung thân, Già Y Ai 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin