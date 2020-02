Trưởng ban Quản lý dự án: Nhà nứt là do trời mưa và lỗi của nhà thầu

Cuộc đối thoại lúc 8 giờ tối Trước những vi phạm xung quanh việc tổ chức thi công dự án Văn phòng làm việc, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ Hoành Sơn (do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư), đêm ngày 19/2, đại diện các hộ dân, doanh nghiệp cùng đại diện tổ dân phố Tân Tiến (P. Hưng Dũng, TP. Vinh) đã có cuộc đối thoại để làm rõ nhiều vấn đề xung quanh việc giám định, đền bù thiệt hại cho các hộ dân. Nguồn tin Reatimes có được cho hay, tại cuộc họp này, các bên đã thống nhất với đề xuất của người dân về việc mời Trung tâm thẩm định của Sở Xây dựng Nghệ An xác định rõ thiệt hại, hư hỏng do thi công dự án. Đến ngày 10/3, trung tâm kiểm định xây dựng Nghệ An sẽ bắt đầu làm việc...