Xe tải vướng vào dây cáp điện, tài xế bị giật kinh hoàng

Trong clip, tài xế Piya Wattana đang lái xe chuyển vật liệu xây dựng đến một nhà kho ở Phuket, miền Nam Thái Lan. Tuy nhiên, các thanh thép chất phía sau xe đã chạm vào dây cáp điện trên cao.

Nhận thấy chiếc xe của mình bị mắc kẹt, người lái xe đã nhảy ra khỏi cabin. Khi vừa mở cửa bước xuống dưới, nam tài xế bị điện giật rồi ngã gục xuống đường.

"Tôi dừng xe tải để chờ đèn đỏ và khi chuẩn bị đi thì tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Tôi có thể cảm thấy chiếc xe tải đang bị kẹt nên đã nhảy ra ngoài nhanh nhất có thể", nam tài xế cho biết.

Piya đã kịp thoát khỏi xe tải nhưng tia lửa đã làm bỏng chân và tay của anh ấy. Các đồng nghiệp của anh cũng điên cuồng thoát ra khỏi xe và chạy nhanh vào lề đường để kêu cứu.

Những người xung quanh đã chạy đến giải cứu tài xế nhưng lốp xe tải đã nổ tung khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Được biết, điện lực đã cắt điện sau khi người dân địa phương trình báo vụ việc.

Đơn vị cấp cứu cũng đã khẩn trương tới hiện trường, sơ cứu cho tài xế bị thương trước khi chuyển đến bệnh viện.

