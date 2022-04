Xe tải và ô tô lạng lách, rượt đuổi như phim hành động, uốn lượn 4 làn đường đọ hơn thua

Sự việc được camera từ trong chiếc xe đi sau ghi lại vào chiều nay (14/4) trên cao tốc Hà Nội- Bắc Giang.

Clip dài gần 4 phút chỉ ghi lại một phần của sự vụ 2 xe tải và ô tô lạng lách, rượt đuổi nhau. Trong suốt quãng đường dài, hai phương tiện này liên tục đảo suốt 4 làn đường có khá nhiều phương tiện đang lưu thông để tìm cách chèn ép nhau. Theo người quay lại clip cho hay, 2 phương tiện rượt đuổi nhau với vận tốc khoảng 80km/h.

Không rõ vì nguyên nhân gì mà người điều khiển 2 chiếc xe trên đã có hành động kèn cựa, hơn thua nhau như vậy. Hình ảnh này khiến những ai theo dõi đều không khỏi bức xúc. Nhiều người thẳng thắn lên tiếng về cách tham gia giao thông thiếu bình tĩnh, coi thường luật pháp của những tài xế này.

Hai xe lớn rượt đuổi trên cao tốc. Nguồn: OFFB

Tác giả: Min

Nguồn tin: Nhịp sống Việt