Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao khi đang vào cua thì bất ngờ phanh gấp rồi trượt ngã trên đường.

Đúng lúc này, một chiếc xe container chạy ngược chiều đi tới, cán trúng chiếc xe máy. Người điều khiển phương tiện thoát chết trong gang tấc. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera hành trình ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin