Clip: Ô tô mở cửa bất ngờ khiến người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm

Theo hình ảnh trong clip, một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy trên đường. Đang lưu thông, chị này bất ngờ ngã xuống do phanh đột ngột tránh chiếc ô tô bật mở cửa bất ngờ.

Đúng thời điểm đó, người phụ nữ ngã xuống, một chiếc xe tải chạy cùng chiều lao tới, cán qua người khiến chị tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoàng 14h chiều ngày hôm qua (7/1) trên đường Bà Triệu (Lạng Sơn) và một phần diễn biến được đã camera an ninh ghi lại được.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã lên án gay gắt hành vi bật mở cửa thiếu quan sát đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.

