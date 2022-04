Xe máy lao như bay giữa trời mưa, tông vào đuôi xe tải tử vong tại chỗ

Mới đây, camera an ninh nhà dân đã ghi lại vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 31/3 tại phường Quang Trung, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Your browser does not support the video tag.

Clip Người điều khiển xe máy tông vào đuôi xe tải, tử vong tại chỗ

Cụ thể, chiếc xe tải đang dừng đỗ bên lề đường thì bất ngờ một xe máy lao tới với tốc độ khá nhanh. Do trời mưa đường trơn, người điều khiển xe máy lại không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát nên đã tông trực diện vào đuôi xe tải. Cú tông khá mạnh khiến chiếc xe tải bị đẩy về phía trước, nạn nhân nằm bất động, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc