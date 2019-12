Xe khách giường nằm bị nhóm thanh niên ở Thanh Hóa chặn đường đập vỡ kính

Tối 19/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip gần 1 phút ghi lại cảnh một chiếc xe khách giường nằm (chưa rõ BKS) khi đang di chuyển trên Quốc lộ 1A qua địa phận Thanh Hóa thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy "ép" bắt dừng lại giữa đường.

Khi chiếc xe vừa dừng lại, nhóm người này cầm theo hung khí đã liên tiếp đập vào kính chắn gió phía trước đầu xe. Do bị đập mạnh, quan sát trong clip nhận thấy kính chiếc xe bị vỡ vụn nhiều mảng, rơi xuống đất. Tuy nhiên, tài xế vẫn đóng kín cửa, cố thủ trên xe mà không dám ra ngoài.

Lúc này, chiều đường di chuyển nơi xảy ra vụ việc có rất nhiều phương tiện đi qua. Vụ việc khiến giao thông trên Quốc lộ 1A bị ùn tắc cục bộ. Một lúc sau, tài xế lái chiếc xe giường nằm cho xe lùi lại, rồi vượt lên chạy thoát.

Sau khi clip trên được đăng tải đã thu hút được hàng trăm tương tác, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Phần lớn các ý kiến đều lên án hành động côn đồ của nhóm người này. Theo họ, dù mâu thuẫn gì thì việc côn đồ bất chấp nguy hiểm tính mạng, sức khỏe của tài xế và hành khách để chặn xe giứa Quốc lộ 1A, đập phá là không chấp nhận được và đề nghị công an vào cuộc xử lý nghiêm.

Sáng 20/12, trao đổi với PV, lãnh đạo Trạm CSGT Quốc lộ 1A, hòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin trên, nhưng đến thời điểm hiện tại tài xế hoặc nhà xe chưa tới trình báo và đang cho xác minh thêm.

