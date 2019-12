Vào thời điểm trên, xe buýt Đông Bắc mang BKS: 37B-015.73 chạy hướng thị trấn Quỳ Hợp - TP Vinh, khi đến góc cua đã lật. Sự việc khiến rất đông hành khách bên trong hoảng loạn. Nhiều người phải tháo, đập kính chắn gió để thoát ra ngoài, một số đã bị xây xước trong quá trình chui ra.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin