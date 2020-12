Xe Howo nổ lốp lật ngang trên đường sắt Bắc - Nam ở Diễn Châu

Xe Howo lật ngang đường sắt.

Tại hiện trường cho thấy xe tải ben hiệu Howo biển kiểm soát 37C-29818, trên xe chở đá trắng, đi đến km 292+ 270 địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu thì bất ngờ nổ lốp lật ngang lên đường ray tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Trước sự việc trên nhân viên gác chắn đã kịp thời báo cho lãnh đạo Ga Mỹ Lý đồng thời tiến hành dừng khẩn cấp tàu hàng HH 62 đang đến gần.

Hiện trường vụ tai nạn.

Do toàn bộ xe và hàng nằm chắn ngang trên đường ray gây nguy hiểm tới an toàn chạy tàu, do đó chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh đã kịp thời có mặt phối hợp với Phòng CSGT công an tỉnh, Công an huyện Diễn Châu tổ chức điều động phương tiện tiến hành cứu hộ, cứu nạn.

Đến hơn 8h sáng nay, sự cố tạm thời được khắc phục.

Hiện trường khắc phục sự cố.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng đã làm hư hỏng 10 m đường sắt, 30 m bờ rào hộ lan ngăn cách đường sắt với đường bộ, nhiều chuyến tàu Bắc – Nam đã bị chậm hành trình.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.

Tác giả: Trần Lịch - Trần Bảy

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An