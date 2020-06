Xe đầu kéo vượt đèn đỏ, tông xe buýt lật nghiêng trên QL5

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào 12h54 ngày 21/6, tại ngã tư Bến Hàn, TP.Hải Dương.

Thời điểm trên, một chiếc xe buýt Hải Dương-Uông Bí chạy hướng Hải Phòng đi Hà Nội, khi đang rẽ phải vào đường Điện Biên Phủ (Hải Dương) thì bất ngờ bị chiếc xe đầu kéo mang BKS: 89C-074.99 chở rơ moóc 89R-003.63 đâm vào ngang thân xe.

Sau cú tông mạnh, chiếc xe buýt bị lật nghiêng, đè lên thảm cỏ giữa quốc lộ 5 và đường gom An Định. Được biết, trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe đầu kéo này đã vượt đèn đỏ. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera hành trình ghi lại.

Thông tin thêm trên báo Hải Dương, tài xế điều khiển chiếc xe đầu kéo là Hoàng Văn Bắc, sinh năm 1976, ở Khê Hạ, Yên Mô (Ninh Bình). Còn xe buýt 34B -002.32 do anh Đỗ Xuân Thăng, sinh năm 1972, ở phường Thanh Bình (TP Hải Dương) lái.

Rất may là trên xe đầu kéo và xe buýt chỉ có 4 người là lái xe, phụ xe. Tất cả đều không bị thương. Hai ô tô hư hại nhẹ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn