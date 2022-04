Xe con biến dạng sau pha "đối đầu" trực diện với xe tải, 3 người thương vong

Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn nghiêm trọng. Đoạn đường lúc này khá vắng vẻ, một chiếc ô tô con lấn làn, chạy với tốc độ khá nhanh. Do thiếu quan sát, lại đi sai làn đường, chiếc xe này đã tông trực diện vào xe tải đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe tải đẩy xe con văng vào thanh rào chắn bên vệ đường vỡ tung.

Clip: Xe con tông trực diện xe tải khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương

Theo VTV, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương, nhiều công trình giao thông bị hư hỏng. Tại hiện trường, chiếc xe con bị hư hỏng và biến dạng phần đầu. Vụ việc cũng gây ùn tắc giao thông cục bộ trong gần 1 giờ đồng hồ.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h10 ngày 11/4, tại Km233 115, Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc