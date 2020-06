Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra vào ngày 31/5 tại xã Hồng Minh, thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chiếc ô tô bị bốc cháy vì rơm cuốn vào gầm xe. Tài xế vừa hoảng hốt tháo chạy vừa gào khóc vì không thể lấy giấy tờ bảo hiểm để trong xe Lực lượng cứu hộ sau đó đã đến hiện trường nhưng chiếc xe chỉ còn trơ khung sau vụ việc.

Tác giả: Công Hiếu (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn