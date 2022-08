Vừa mua bán ma túy, vừa tàng trữ vũ khí nóng

Theo cơ quan Công an, nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy nói trên quy tụ một số thanh niên có nhiều tiền án, tiền sự, do Đặng Xuân Hạnh (SN 1982, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cầm đầu. Các đối tượng móc nối với nhau tổ chức mua bán trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn, hoạt động trên địa bàn nhiều quận, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Tang vật ma túy được lực lượng Công an phát hiện tại nhà Đặng Xuân Hạnh.

Hạnh đặt mua ma túy và biến nơi ở của mình thành một điểm bán ma túy trực tiếp cho con nghiện. Đối tượng còn trang bị một khẩu súng để “phòng thân”, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng và dằn mặt các “bạn hàng”. Giúp sức tích cực nhất cho Hạnh là Võ Lê Hải (SN 1996, trú phường Mân Thái); Dương Văn Thanh (SN 1989, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Khẩu súng cơ quan Công an thu giữ của đối tượng Hạnh.

Đầu tháng 8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã lập chuyên án đấu tranh với Đặng Xuân Hạnh và đồng bọn. Đơn vị đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin nghiệp vụ với Công an các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, qua đó triển khai đồng bộ các biện pháp để làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng.

Chiều tối 18/8, lực lượng Công an kiểm tra nhà của Đặng Xuân Hạnh, bắt quả tang Hạnh cùng Hải và Thanh cùng 2 đối tượng khác đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 300 gam ma túy đá, 1 khẩu súng ru-lô nòng xoay cùng 35 viên đạn đầu chì; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 2 xe máy và nhiều bao nilon để phân chia ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Xuân Hạnh, Võ Lê Hải và Dương Văn Thanh để điều tra; đồng thời đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng còn lại.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân