Vừa đi vừa nhìn điện thoại, hotgirl bị kẻ biến thái lao ra sàm sỡ, hét lạc giọng nhưng không ai cứu

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn video quay cảnh một cô gái bị kẻ lạ sàm sỡ khi đang đi trên đường. Theo đó, sự việc xảy ra vào một buổi tối tại Triều Sán, tỉnh Quảng Đông và được camera an ninh gần đó ghi lại.

Đoạn video cho thấy, một cô gái mặc áo 2 dây đang vừa đi vừa bấm điện thoại. Do trời đã khuya nên trên đường vắng hoe, không có một bóng người.

Cô gái đi bộ một mình trên đường, vừa đi vừa bấm điện thoại.

Sau đó, một gã đàn ông từ trong hẻm đi ra, nhìn ngó xung quanh như để kiểm tra xem có ai không rồi bất ngờ giở trò đồi bại với cô gái. Bị tấn công bất ngờ, cô gái liên tục vùng vẫy, khóc lóc và kêu cứu.

Tuy nhiên, dù cô gái đã hét lạc cả giọng nhưng vẫn không ai ra giúp. Sau khi sàm sỡ cô gái khoảng 1 phút, gã biến thái tự động bỏ chạy, để lại cô gái đang thất thần ngồi bệt trên đường.

Hotgirl bị kẻ biến thái sàm sỡ.

Đoạn video khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số người hy vọng chức năng có thể sớm bắt được gã biến thái này, trong khi đó số khác cũng khuyên các cô gái nên cẩn thận khi đi đường vào ban đêm, nhất là ở những nơi vắng vẻ.

Bên cạnh đó, một vài người cũng cho rằng có thể do địa điểm xảy ra vụ việc quá vắng vẻ và do đã quá tối nên có lẽ không ai nghe thấy tiếng hét kêu cứu của cô gái. Một số người bình luận:

“Thương cô gái đó, nhưng vẫn cảm thấy may cho cô vì hắn đã tự động bỏ đi, nếu không tôi không biết hắn sẽ làm gì cô ấy nữa”,

“Các bạn nữ nên cẩn thận khi đi một mình vào ban đêm nhé, mong kẻ biến thái này sớm bị trừng trị”,

“Cô ấy chắc phải hoảng sợ lắm vì hét lạc cả giọng không ai tới giúp, chắc do khu đó vắng người”.

