Vụ nâng điểm ở Vĩnh Long: 4 cán bộ, giáo viên bị kỷ luật

Trường THCS Mỹ An, nơi xảy ra vụ việc.

Theo ông Lê Thành Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, sau khi có kết quả xác minh, huyện đã tiến hành xử lý kỷ luật 4 cán bộ, giáo viên liên quan đến vụ nâng điểm thi học kỳ 1, môn Địa lý khối lớp 7 tại Trường THCS Mỹ An, huyện Mang Thít.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ An; ông Châu Chánh Ngôn, Phó Hiệu trưởng nhận mức kỷ luật cảnh cáo. Hai giáo viên Nguyễn Thị Bạch Ngọc và Nguyễn Hoài Thanh nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Như vậy, liên quan đến vụ nâng điểm, có 4 cán bộ, giáo viên của Trường THCS Mỹ An nhận kỷ luật của UBND huyện. Theo ông Phương, Huyện ủy Mang Thít cũng đã kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với Ban thường vụ Đảng ủy xã Mỹ An; kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Hòa và ông Châu Chánh Ngôn.

Như Báo Giáo dục và Thời đại thông tin, ngày 21/4/2020, Sở GD&ĐT Vĩnh Long nhận được đơn phản ánh kèm tài liệu của một nhân viên Trường THCS Mỹ An về việc nâng điểm kiểm tra học kỳ I môn Địa lý khối lớp 7 tại trường.

Ngày 6/5/2020, Phòng GD&ĐT huyện Mang Thít thành lập Hội đồng chấm thẩm định tất cả bài kiểm tra môn Địa lý học kỳ I toàn khối lớp 7 Trường THCS Mỹ An. Hội đồng chấm thẩm định tiến hành chấm lại 166/166 bài kiểm tra.

Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh của UBND huyện Mang Thít (Vĩnh Long) về việc nâng điểm tại Trường THCS Mỹ An.

Kết quả chấm thẩm định, có 165/166 bài lệch từ 0,25 - 6,5 điểm (1 bài không thay đổi điểm). Cụ thể, 48 bài lệch từ 0,25 - 2,0 điểm; lệch từ 2,25 - 4,0 điểm 99 bài; lệch từ 4,25 - 6,5 điểm là 18 bài. Nguyên nhân lệch điểm do lỗi nghiệp vụ ra đề và chấm bài kiểm tra.

Kết quả thẩm tra, xác minh của UBND huyện Mang Thít cho thấy: Lãnh đạo Trường THCS Mỹ An phân công giáo viên Nguyễn Hoài Thanh ra đề kiểm tra thay thế giáo viên Nguyễn Thị Bạch Ngọc nhưng ông Nguyễn Hoài Thanh không giảng dạy môn Địa lý lớp 7 dẫn đến sai sót từ khâu ra đề kiểm tra. Sau khi giáo viên bộ môn (cô Nguyễn Thị Bạch Ngọc) chấm bài kiểm tra phát hiện bài làm đạt điểm quá thấp do phần lớn học sinh không làm được trọn vẹn 3 câu tự luận vì đề không nằm trong nội dung ôn tập. Giáo viên Ngọc đã nâng điểm (bất kể học sinh làm được phần tự luận nhiều hay ít đều được 7 điểm). Do đó, điểm của học sinh bị chênh lệch so với lần chấm ban đầu…

Sau đó UBND huyện giao Phòng GD&ĐT chỉ đạo Trường THCS Mỹ An tổ chức cho học sinh lớp 7 kiểm tra lại môn Địa lý. Đây là phương án tối ưu vì vừa bảo đảm quyền lợi của học sinh, vừa trả lại sự công bằng cho các em trong quá trình làm bài kiểm tra.

Theo UBND huyện Mang Thít, việc nâng điểm bài kiểm tra môn Địa lý học kỳ I khối lớp 7 đúng như phản ánh. Nguyên nhân do lãnh đạo nhà trường phát hiện vụ việc nhưng giải quyết không triệt để, thiếu kiên quyết dẫn đến sai sót kéo dài, đồng thời không báo cáo cấp trên để nhận sự tư vấn, hỗ trợ, chỉ đạo giải quyết. Lãnh đạo nhà trường chưa quản lý chặt chẽ việc ra đề, chấm bài, bảo quản bài kiểm tra của giáo viên…

Tác giả: Quốc Ngữ

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại