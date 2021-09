Vụ bắt vợ chồng giám đốc sàn bất động sản: Lùm xùm sai phạm tại dự án đắc địa ở Nghệ An

Huy động vốn hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thu (65 tuổi, quê Hải Dương, Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang) và chồng là ông Nguyễn Đình Khang (73 tuổi, Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang, Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Minh Khang) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án Khu đô thị Minh Khang (TP Vinh, Nghệ An). Dự án này do Công ty TNHH TM Minh Khang làm chủ đầu tư. Tìm hiểu của PV Tiền Phong cho thấy, dự án khu đô thị nêu trên có không ít lùm xùm, sai phạm.

Cụ thể, dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở (còn gọi là Dự án Khu đô thị Minh Khang) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2007 với diện tích rộng 7,86 ha. Dự án này thuộc xã Nghi Phú -một vị trí đắc địa tại TP Vinh, tiếp giáp với nhiều trục đường chính.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với vợ chồng giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang

Dự án được kỳ vọng là khu đô thị phức hợp hiện đại ở phía Bắc TP Vinh với các công trình được hứa hẹn như: khu dịch vụ khám, chữa bệnh cao 4 tầng bám đường quy hoạch 30m; sân chơi thể dục, thể thao và cây xanh được bố trí ở trung tâm khu quy hoạch rộng hơn 10.000 m2; nhà ở xã hội 5 tầng, nhà phố liền kề, nhà vườn liền kề và khu biệt thự.

Tuy nhiên, sau 5 lần điều chỉnh quy hoạch, diện tích xây dựng các công trình công cộng và phúc lợi xã hội của dự án này giảm dần. Trong khi đó diện tích đất xây dựng nhà ở thấp tầng được điều chỉnh tăng lên. Cụ thể, diện tích đất công cộng đã giảm 15.270 m2, nhưng tăng thêm 56 lô đất ở, nâng tổng số lô đất ở tại dự án này lên 295 lô.

Cùng với đó, là những lùm xùm quanh việc chủ đầu tư đã huy động vốn của khách hàng với số tiền hàng trăm tỷ đồng nhưng không thực hiện đầu tư hoàn thiện hạ tầng theo thiết kế đã được duyệt; không đầu tư xây dựng các công trình công cộng và công trình phúc lợi xã hội như cam kết.

Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Sau hơn chục năm triển khai xây dựng, dự án từng được kỳ vọng là khu đô thị phức hợp hiện đại ở phía Bắc TP Vinh giờ chỉ như một khu dân cư hỗn tạp; hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư hoàn chỉnh, yếu kém. Các công trình phúc lợi công cộng trong dự án chưa được xây dựng. Hàng ngàn m2 đất được quy hoạch xây dựng khách sạn cao cấp, siêu thị dược - thiết bị y tế, cơ sở khám, chữa bệnh, nhà trẻ đã được chủ đầu tư tự ý chuyển đổi sang xây dựng nhà ở.

Nhiều nhà dân trong Khu đô thị Minh Khang được xây dựng từ nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặc biệt là hiện tượng cùng một lô đất, nhưng chủ đầu tư ký hợp đồng góp vốn với 2 khách hàng. Sự việc này chỉ được phát hiện khi một trong hai chủ lô đất này đến xây nhà ở, xây xong phần móng thì giữa 2 bên xảy ra tranh chấp.

Tháng 5/2018, cơ quan thuế đã có thông báo đến Công ty TNHH TM Minh Khang tổng số tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 210 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa nộp thuế theo quy định, dẫn đến số tiền thuế còn nợ lên đến hơn 281 tỷ đồng. Trong đó, ngoài số tiền sử dụng đất hơn 210 tỷ đồng, tiền chậm nộp là hơn 69 tỷ đồng, còn lại là tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hơn 1,4 tỷ đồng.

Một số người dân trong Khu đô thị Minh Khang cho hay, bản thân họ cũng đang lo lắng vì đã bỏ ra tiền tỷ mua đất, làm nhà từ vài năm nay nhưng chưa được chủ đầu tư chuyển giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điển hình, ông Lê Sỹ Nghĩa (trú tại xóm Đồng Chăm, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn) cùng người thân đã mua 4 lô đất tại dự án này, trị giá gần 5 tỷ đồng, dưới hình thức “Hợp đồng nguyên tắc góp vốn” với Công ty TNHH TM Minh Khang. Hiện ông Nghĩa đã xây nhà thô trên các lô đất đã mua.

Khi hay tin vợ chồng giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang bị bắt, ông Nghĩa tỏ ra lo lắng vì không biết bao giờ mới được bàn giao giấy tờ 4 lô đất nói trên.

