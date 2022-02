Vớt thi thể kẹt trong ô tô từ mùng 6 Tết, clip vài giây khiến tất cả lạnh gáy

Mới đây mạng xã hội xôn xao đoạn clip do người dân quay lại cảnh vớt chiếc xe ô tô gặp nạn ở sông Kiến Giang (Thái Bình). Chiếc ô tô trắng không rõ vì lý do gì đã lao thẳng xuống lòng sông. Người dân đã phải chèo thuyền, hô hoán mọi người cùng vớt chiếc xe lên.

Một vài người trèo lên trần xe, những người khác đứng dưới, dùng hết sức lực mở cửa, kéo nạn nhân ra ngoài. Khi đưa thi thể từ phía trong ô tô ra, cả thân xác người đàn ông đã cứng đờ, lạnh ngắt.

Rất đông người dân đứng trên bờ theo dõi quá trình vớt thi hài nạn nhân xấu số.

Your browser does not support the video tag.

Vớt thi thể trong ô tô kẹt ở dưới sông từ mùng 6 Tết, clip vào giây khiến tất cả lạnh gáy

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, chiếc xe do anh Đ.T.A (38 tuổi, trú tại xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình) điều khiển. Anh T.A đi ăn lẩu cùng bạn vào ngày mùng 6 Tết, khi tối về đến đoạn đường tránh S2, thuộc thôn Đông Hạ, xã Vũ Phúc thì đâm xuống sông Kiến Giang.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc