Vỏ bọc đằng sau những đại gia thường xuyên làm từ thiện

Đại gia Trầm Bê (sinh 1959, quê Trà Vinh) sinh ra trong một gia đình nghèo. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Công ty Chế biến Lâm Sản Đông Anh từ năm 1991. Sau 10 năm gắn bó với ngành kinh doanh gỗ, Trầm Bê bắt tay vào đầu tư ngành địa ốc bằng việc góp 13% vốn vào công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI), với chức vụ thành viên HĐQT (1999). Vào thị trường đúng thời điểm bùng nổ, với 10 năm kinh nghiệm, công ty của ông Trầm Bê vượt qua được những thời kỳ đen tối nhất, đạt mức tăng trưởng tới 36% trong năm tài chính 2009-2010, dù giới buôn bất động sản khi đó “lên bờ, xuống ruộng”.

Ngoài bất động sản, doanh nhân 58 tuổi này còn sở hữu một trong những bệnh viên đa khoa có quy mô lớn nhất cả nước (bệnh viện Triều An) và Công ty chế biến Thủy hải sản Sơn Sơn.

Không chỉ nổi tiếng trên thương trường, Trầm Bê còn là đại gia thường xuyên làm từ thiện như xây trường học, chùa và những công trình lợi ích công cộng.





Thế nhưng, sóng gió lớn nhất trong cuộc đời ông Trầm Bê đến vào ngày 1/8/20217 khi ông bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ vì liên quan đến đại án Phạm Công Danh và điều tra một số hành vi khác gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 6/8/2018, TAND TP HCM tuyên phạt ông Trầm Bee5 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng'.

Ngày 14/12/2020, ông Trầm Bê bị phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt của ông Trầm Bê là 7 năm tù.

Ông Phan Văn Anh Vũ

Phan Văn Anh Vũ (SN 1975) nổi tiếng với tên đại gia Vũ "nhôm", là doanh nhân sở hữu nhiều công ty lớn về bất động sản. Từ nhiều năm, ông Vũ thực hiện hàng loạt dự án nhà đất lớn ở Đà Nẵng nhưng ít khi xuất hiện công khai.

Phần lớn những lần ông xuất hiện đều liên quan đến công tác tài trợ và từ thiện như đại diện cho công ty tặng 2 máy thở trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho Bệnh viện Đà Nẵng; đóng góp với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm cho các chương trình "Xuân yêu thương" của TP Đà Nẵng...

Tấm vỏ bọc của Vũ "nhôm" bị lột trần khi cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố những vụ án của "đại gia" này.

Theo đó, Vũ "nhôm" là bị can chính trong 3 vụ án đình đám gồm: Cố ý làm lộ bí mật nhà nước: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

3 lần liên tiếp và lần cuối vào tháng 1/2020, Vũ "nhôm" đứng trước vành móng ngựa, Vũ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tổng cộng, Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 30 năm tù.

Tháng 3/2021, Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị an đối với Phan Văn Anh Vũ về tội đưa hối lộ.

Vợ chồng Đường Dương

Đại gia Đường Dương (tên thật Nguyễn Thị Dương, sinh 1980) khá nổi tiếng với tài kinh doanh bất động sản, tài chính tín dụng...

Bên cạnh tài kinh doanh và sở hữu khối tài sản khủng, Nguyễn Thị Dương còn được nhiều người ở quê nhà Thái Bình biết đến với những chuyến từ thiện lên đến hàng tỷ đồng. Vợ chồng Đường Dương đã giúp xây 7 căn nhà tình nghĩa và bảo hộ chi phí sinh hoạt hàng tháng cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 7/4/2020 Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Dương, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích".

Đến 9/4, ơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường (chồng bà Dương) để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi, những tội ác, lùm xùm liên quan đến vợ chồng Đường Dương đều được lôi ra. Ngày 25/8/2020 HĐXX TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên án vợ chồng Nguyễn Xuân Đường cùng 4 đàn em tổng cộng 17,5 năm tù giam với tội danh cố ý gây thương tích. Trong đó Đường "Nhuệ" chịu án cao nhất là 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Dương 3 năm tù.

Nhìn nhận về vỏ bọc này của vợ chồng Đường Nhuệ, cũng tương tự như nhiều đối tượng xã hội cộm cán khác, Trung tá, nhà văn Đào Trung Hiếu - Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an cho biết, tình trạng này đang rất phổ biến trong xã hội hiện nay.

Trung tá Hiếu phân tích, hầu hết các băng nhóm tội phạm trước khi bị triệt phá, đều rất nổi tiếng về các hoạt động từ thiện, nhân đạo, mạnh tay tài trợ cho các cuộc quyên góp ủng hộ vì cộng đồng.

