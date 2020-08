VinFast President lộ diện trong video và thêm màu mới

Your browser does not support the video tag.

Mẫu xe VinFast President mới xuất hiện ở đoạn cuối video clip với ngoại hình màu đen sang trọng, điểm nhấn các chi tiết màu vàng. Đáng tiếc là chi tiết nội thất bên trong vẫn đang được hãng xe Việt Nam giữ kín, chưa công bố bất kỳ hình ảnh nào.

Những cảnh so sánh cho thấy chiếc xe sắp được VinFast ra mắt có dáng bệ vệ hơn hẳn. SUV hạng sang Vinfast President khoác lớp sơn màu đen lịch lãm, tăng tính sang trọng bằng các chi tiết màu vàng đồng như logo chữ V, nẹp chân kính, nẹp hông cửa, cản dưới, giá nóc… cũng như bốn mâm xe.

Mẫu SUV hiệu suất cao VinFast President tiếp tục được hé lộ thông qua video giới thiệu của hãng.

Ngoài video, VinFast cũng tung bức ảnh mới về một mẫu xe được cho là President. Chi tiết khác biệt so với Lux SA2.0 nằm ở hốc hút gió trên nắp ca-pô. Tuy nhiên thay vì tông đen-vàng thì chiếc xe này có màu xanh kèm thông điệp “Deep ocean - Khát vọng”. Những chi tiết màu vàng đồng nay được thay bằng màu bạc.

Các thông tin trước đó cho biết VinFast President sẽ có kích cỡ của một mẫu SUV full-size bao gồm; dài x rộng x cao lần lượt 5.146 x 1.987 x 1.760 (mm). Trong khi đó, thông số tương tự của VinFast Lux SA2.0 là 4.940 x 1.960 x 1.773 (mm). Chiều dài được nới rộng nhiều khả năng mang đến không gian rộng rãi hơn cho hàng ghế thứ 2 của VinFast President, người ngồi trên xe sẽ có cảm giác rộng, thoáng hơn so với ngồi trên chiếc VinFast Lux SA2.0.

Giá xe VinFast President ở tầm khoảng 6 đến 7 tỷ đồng, cạnh tranh với Lexus LX570 giá từ 8,3 tỷ đồng hay BMW X7 giá 7,5 tỷ đồng.

Một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc VinFast President và xe sẽ bán giới hạn 500 chiếc. Dự kiến hãng ô tô Việt sẽ chính thức ra mắt chiếc SUV mới trong tháng 9.

VinFast President sẽ được trang bị khối động cơ V8 dung tích 6.2 lít có công suất tối đa đạt 455 mã lực và mô men xoắn cực đại lên tới 624 Nm, giúp xe có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 300 km/giờ. Với việc sử dụng một động cơ hoàn toàn khác cũng như chiều dài cơ sở lớn hơn, khung gầm của VinFast President cũng sẽ khác biệt hoàn toàn so với mẫu SUV VinFast Lux SA 2.0, hứa hẹn tạo nên cảm giác lái mới mẻ nhưng lại không dành cho số đông khách hàng.

Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn tin: Báo Kiến thức