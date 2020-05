Viettel Nghệ An tổ chức quay số trúng thưởng “4G liền tay trúng ngay cây vàng”

Đây là chương trình tri ân các khách hàng đăng ký mới các gói cước data trả trước hoặc hòa mạng trả sau các chương trình có ưu đãi data.

Tham dự chương trình quay số có sự góp mặt của đồng chí Hoàng Văn Luân, Giám đốc kênh ViettelPay và các khách hàng là bà Lê Thị Lân (TP Vinh), bà Nguyễn Thị Hằng (Nghi Hải - Cửa Lò), ông Vũ Đức Nhuận (TP Vinh), bà Nguyễn Thị Mai (TP Vinh) và bà Nguyễn Thị Mậu ( TP Vinh) đang sử dụng dịch vụ của Viettel Nghệ An.

Toàn cảnh lễ quay số trúng thưởng chương trình “4G liền tay trúng ngay cây vàng”

Ông Hoàng Văn Luân, Giám đốc kênh ViettelPay chủ trì chương trình quay số trúng thưởng

Chương trình “4G liền tay – Trúng ngay cây vàng” áp dụng với tất cả các khách hàng trên địa bàn Nghệ An đang sử dụng dịch vụ di động trả trước, trả sau Viettel chưa dùng 4G hoặc đã dùng nhưng 3 tháng gần nhất không dùng dịch vụ 4G đăng ký gói 4G từ 30.000 đồng trở lên. Ngoài ra, còn áp dụng cho những khách hàng hòa mạng mới dịch vụ di động trả trước đăng ký gói 4G từ 30.000 đồng trở lên; những khách hàng hòa mạng mới trả sau hoặc chuyển đổi từ trả trước sang trả sau đăng ký gói có khuyến mãi 4G và những khách hàng chuyển mạng giữ số đến Viettel đăng ký gói 4G từ 30.000 đồng trở lên.

Nhờ sức hấp dẫn của các phần thưởng giá trị, cùng với các gói cước data siêu ưu đãi nên chương trình đã nhận được sự ủng hộ cao từ các khách hàng trên địa bàn trong suốt thời gian triển khai. Đến hết ngày 15/05/2020, đã có tới hơn 200.000 khách hàng trên địa bàn nhận được mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số.

Các khách mời là đại diện khách hàng sử dụng dịch vụ 4G trả trước và trả sau của Viettel Nghệ An quay số tìm ra khách hàng trúng thưởng trong đợt này

Trước sự chứng kiến và thực hiện thao tác quay công khai, minh bạch bởi các khách hàng tham gia buổi lễ, Viettel Nghệ An đã tiến hành quay số trúng thưởng và lần lượt tìm được các chủ nhân may mắn đã trúng giải thưởng của chương trình với tổng trị giá gần 120 triệu đồng, bao gồm:

- 1 Giải nhất: 01 cây vàng 9999 thuộc về khách hàng có số thuê bao 0387532737

- 2 Giải nhì: mỗi giải 5 chỉ vàng 9999 thuộc về khách hàng có số thuê bao 0982520841 và 0338010213

- 3 Giải ba: mỗi giải 1 chỉ vàng 9999 thuộc về khách hàng có số thuê bao 0976346534, 0963025682 và 0379844003

- 10 giải khuyến khích: mỗi giải 01 máy xay sinh tố trị giá 1.500.000 đồng thuộc về khách hàng có số thuê bao 0329517214, 0985472132, 0352210908, 0328295582, 0968957936, 0335555446, 0346341461, 0333234534, 0359569341 và 0328800161

Sau buổi lễ quay số, Viettel Nghệ An sẽ xác minh thông tin và liên hệ tới các khách hàng may mắn để tiến hành trao thưởng công khai. Viettel là nhà mạng luôn tiên phong dẫn đầu về chất lượng dịch vụ 3G/4G trên toàn quốc nói chung và tại địa bàn tỉnh nói riêng. Được biết trong thời gian tới, Viettel Nghệ An sẽ còn tiếp tục triển khai thêm nhiều chương trình đặc biệt hấp dẫn hơn nữa để tri ân dành tặng riêng cho khách hàng trên địa bàn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của nhà mạng này.

Tác giả: Nga Sử

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn