Viettel Nghệ An miễn phí 1000 người xét nghiệm phát hiện sớm ung thư đại trực tràng

Theo nghiên cứu, xét nghiệm CEA sẽ giúp chỉ điểm sớm một số bệnh ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày. Đây cũng là cơ sở để phát hiện bệnh ung thư trước khi có triệu chứng biểu hiện.

Các khách hàng đến tham gia chương trình xét nghiệm tầm soát miễn phí ung thư đại trực tràng của Viettel Nghệ An

Nhận thấy đây là một căn bệnh đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam trong thời gian gần đây, Viettel Nghệ An đã phối hợp cùng Trung tâm xét nghiệm Medlatec Nghệ An triển khai chương trình xét nghiệm miễn phí cho 1000 khách hàng với tổng chi phí lên tới gần 230 triệu đồng.

Hướng đến mục tiêu chăm sóc tốt hơn sức khỏe cộng đồng, Viettel Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện hết sức ý nghĩa như “Trái tim cho em”, “Tuổi già không cô đơn”, trao quà từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn... Và chương trình xét nghiệm CEA là một bước đi tiếp theo nằm trong chuỗi hoạt động chăm sóc khách hàng và quan tâm đến sức khỏe cộng đồng của Viettel Nghệ An.

Khách hàng nhận tư vấn từ đội ngũ tư vấn viên của Viettel Nghệ An trước khi xét nghiệm

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 28/05 đến ngày 12/06 hoặc có thể kết thúc sớm hơn nếu đã cán mốc 1000 suất xét nghiệm. Khách hàng đến với chương trình sẽ được tư vấn về xét nghiệm CEA và tác dụng của việc thường xuyên khám, xét nghiệm sàng lọc các dấu hiệu của ung thư.





Sau đó, khách hàng được các bác sĩ tại Trung tâm Xét nghiệm Medlatec Nghệ An tư vấn về xét nghiệm tầm soát rất nhiều các loại bệnh ung thư

Để được tham gia vào chương trình, khách hàng Viettel chỉ cần đăng nhập ứng dụng My Viettel trên điện thoại di động để nhận mã ưu đãi miễn phí trong Danh mục ưu đãi Viettel ++. Sau đó sẽ được lấy máu và xét nghiệm miễn phí tầm soát ung thư đại trực tràng. Khi có kết quả xét nghiệm, khách hàng Viettel sẽ được bác sỹ liên hệ tư vấn kết quả trực tiếp qua điện thoại.

Chị Hoàng Thị Hoa, một khách hàng đến tham gia xét nghiệm khá sớm tại Trung tâm Xét nghiệm Medlatec Nghệ An cho biết: “Thực ra việc chăm sóc, khám, xét nghiệm để kiểm tra sức khỏe thường xuyên là rất cần thiết. Nhưng vì nhiều lí do nên tôi cũng chưa làm được. May nhờ có chương trình ý nghĩa của Viettel Nghệ An mà tôi được khám, xét nghiệm miễn phí. Mong là có thêm nhiều suất nữa để nhiều người được xét nghiệm hơn”.

Khách hàng được lấy máu xét nghiệm theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh dịch tễ

Nếu khách hàng phát hiện có một trong các triệu chứng liên quan đến tiêu hóa như:

Rối loạn tiêu hóa, đau bụng, ợ chua, táo bón, chán ăn, mệt mỏi, giảm cân,…

Có tiền sử gia đình, người thân bị ung thư tiêu hóa

Có tiền sử bệnh polyp đại trực tràng, ung thư đại trực tràng, ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung

Mắc bệnh viêm loét đại tràng vô căn, bệnh Crohn

Có tiền sử bị chiếu xạ vùng bụng, vùng chậu để điều trị ung thư

Có người thân bị bệnh đa polyp đại tràng…

Hãy nhanh tay truy cập vào ứng dụng My Viettel để nhận ưu đãi miễn phí và đến thực hiện xét nghiệm trực tiếp tại địa chỉ:

TT Xét nghiệm Medlatec Nghệ An, số 91 đường Hoàng Thị Loan, TP Vinh, Nghệ An.

Riêng ngày 06/06/2020: tổ chức tại Phòng Khám Phúc Nguyên Đường, Quốc lộ 7A, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Để nhận ưu đãi Xét nghiệm miễn phí khách hàng chỉ cần cài đặt/truy cập ứng dụng My Viettel: https://myvt.page.link/vtplus Mọi chi tiết xin liên hệ đường dây nóng: 0987.621.789 hoặc 0974.168.168

Tác giả: Nga Sử

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn