Video: Vụ trộm chấn động cộng đồng mạng

Trong một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội Facebook, một nhóm gồm 4 thiếu niên đã liều lĩnh thực hiện tại một shop quần áo. Trong đoạn clip được trích xuất từ camera giám sát, nhóm này tiếp cận một shop quần áo bằng một chiếc xe gắn máy trong đêm tối.

Những tên trộm cạy cửa, mò vào shop quần áo và ngang nhiên bật đèn sáng chưng để thoải mái chọn lựa đồ đạc. Sau khi đã lựa chọn cho mình được những món đồ ưng ý, nhóm này trèo lên xe rời khỏi hiện trường chót lọt và thậm chí còn không thèm tắt đèn trong shop.

Đáng nói, vụ trộm này được thực hiện bởi những đứa trẻ đang độ tuổi thiếu niên. Đây là một thực trạng đáng báo động, mang đến lời cảnh tỉnh dành cho các vị phụ huynh về việc nuôi dạy con trẻ.

Tác giả: Phong Lôi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn