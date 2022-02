Video Ukraine không kích nổ tung tổ hợp tên lửa Nga

Tổ hợp tên lửa phòng không Nga bị máy bay không người lái Ukraine nhắm mục tiêu tấn công (Ảnh: (Twitter/Lực lượng vũ trang Ukraine).

Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 27/2 đã công bố đoạn video ghi lại cuộc tấn công của máy bay không người lái (UAV) nước này nhằm vào lực lượng Nga.

Ukraine cho biết cuộc tấn công này đã phá hủy tổ hợp tên lửa đất đối không BUK của Nga.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi cho biết, vụ không kích bằng máy bay không người lái diễn ra gần thị trấn Malyn, cách thủ đô Kiev 100 km về phía tây bắc.

UAV Ukraine hạ tổ hợp tên lửa phòng không Nga

Ukraine đã bắt đầu biên chế máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất vào năm ngoái.

Các cuộc giao tranh giữa lực lượng vũ trang Ukraine và quân đội Ukraine vẫn đang nổ ra sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng.

Ukraine ngày 27/2 đã đồng ý bước vào bàn đàm phán với Nga sau 4 ngày chiến sự, tuy nhiên Tổng thống Ukraine cho biết ông không kỳ vọng nhiều vào kết quả của cuộc gặp này.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí