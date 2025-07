Bảng giá đất mới 'dậy sóng', phó giám đốc sở ở Nghệ An nói gì?

Về việc chi trả tiền bồi thường dự án cải tạo, mở rộng tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài hơn 73km, ông Nhật cho biết cuối năm 2023, Chính phủ tiếp tục bổ sung 1.275 tỉ đồng chi đầu tư cho tỉnh Nghệ An từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Nghệ An. Đến nay, các địa phương đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả trên 600 tỉ đồng. Số tiền còn lại nằm trong tài khoản các huyện cũ. Nghệ An đang khẩn trương rà soát, giải quyết chi trả số tiền bồi thường còn tồn đọng cho người dân.