Video trinh sát nổ súng, khống chế đối tượng buôn ma túy như phim hành động

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng Hạ Bá Chù (SN 1987, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Your browser does not support the video tag.

Công an nổ súng, khống chế đối tượng như phim hành động.

Trước đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phát hiện 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về huyện Kỳ Sơn rồi chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Chuyên án 777C nhanh chóng được xác lập để đấu tranh triệt xóa.

Sau hơn 1 tháng theo dõi, ngày 27/4, Ban chuyên án nhận được thông tin, đối tượng chuẩn bị thực hiện đợt giao dịch với số lượng lớn. Ngay lập tức kế hoạch đánh án được triển khai. 4 tổ công tác nhận lệnh theo kế hoạch lên đường phối hợp cùng với Công an huyện Tương Dương, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Na Ngoi để khép chặt vòng vây, chờ thời cơ “cất vó”.

Tang vật của vụ án.

Khoảng 21h15' cùng ngày, tại địa phận bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, đối tượng nghi vấn mang theo ma túy đã xuất hiện đứng bên quốc lộ 7 chờ giao hàng. Tổ công tác sau đó đồng loạt ập đến khép vòng vây, khống chế đối tượng.

Quá trình vây bắt, đối tượng đã chống trả, buộc công an phải nổ hơn chục phát súng để thị uy. Công an sau đó đã khống chế thành công đối tượng đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ban chuyên án thu giữ 5 kg ma túy dạng đá, 3 ĐTDĐ.

Hiện Phòng CSĐTTP về ma túy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để đấu tranh mở rộng chuyên án này.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus