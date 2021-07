Video: Mải hôn nhau trên thang cuốn, cặp đôi nhận ngay cái kết ê chề

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một trung tâm thương mại ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một đôi nam nữ mặc áo phông đang nắm tay nhau trong trung tâm thương mại. Khi bước lên thang cuốn, cả hai đã quyết định trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, đôi nam nữ bất ngờ bị mất đà, té ngửa ra phía sau. May mắn là cả hai chỉ bị xây xát nhẹ. Ngay sau đó, cô gái nhanh chóng đứng dậy và đỡ bạn trai dậy.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Đa số ý kiến bình luận đều lên tiếng chỉ trích hành động của cặp đôi này.

Trước đó, vào ngày 29/6, một vụ tai nạn thang cuốn khác cũng xảy ra tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Cụ thể, một người phụ nữ đã đẩy xe đẩy trẻ em lên thang cuốn. Do không đứng vững, người phụ nữ cùng chiếc xe đã bị ngã lật nhào về phía sau. May mắn là cùng lúc này có hai người đàn ông kịp lao tới giúp đỡ nên hai mẹ con không gặp phải tai nạn đáng tiếc.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn