Người phụ nữ giữ tư thế yoga khi đi xe tay ga ở Trung Quốc.

Một người phụ nữ được phát hiện đang giữ tư thế yoga khi đang lái xe tay ga dọc theo một con đường ở miền nam Trung Quốc.

Đoạn video quay này được quay tại Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vào ngày 4/11.

Người phụ nữ chỉ có một chân đứng trên chiếc xe tay ga dùng một tay giữ chân còn lại trên không.

Hiện cảnh sát địa phương đang tìm kiếm người phụ nữ ở trong đoạn video trên.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn