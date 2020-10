Ngay lúc ấy, một người đàn ông lao ra phía nước, chạy tới cầm lấy tay cụ ông và lôi lên vỉa hè. Ai cũng đồng loạt gửi tặng lời khen ngợi, cảm phục đến người đàn ông không quản thân mình, cứu cụ ông giữa dòng nước lũ.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com