Video: Chúa sơn lâm cắm đầu bỏ chạy vì con mồi nổi cơn thịnh nộ

Toàn cảnh màn bỏ mồi chạy thoát thân của chúa tể sơn lâm được ghi lại tại Khu bảo tồn động vật hoang dã ở châu Phi.

Trong đoạn video ngắn, một con sư tử đã quyết định tấn công một trong hai con linh dương đầu bò. Chúa tể sơn lâm đã nhắm mục tiêu vào con linh dương nhỏ hơn, con mồi mà nó cho rằng có thể dễ dàng hạ gục. Tính toán của chúa sơn lâm không sai, nhưng nó không lường trước được tình huống phát sinh.

Khi sư tử đã ngoạm chặt vào cổ con linh dương nhỏ, kẻ to lớn còn lại đã quyết định tấn công sư tử để giải cứu con mình. Nó lao vào tấn công kẻ đi săn bằng những cú húc chết người để giải vây cho đồng loại.

Bất ngờ và đau đớn vì đòn tấn công nhanh như chớp trong cơn thịnh nộ của linh dương mẹ, chúa tể sơn lâm vội vàng bỏ chạy thục mạng để bảo toàn tính mạng.

