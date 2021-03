Video: Cận cảnh cú tông cực mạnh vào đầu ô tô khiến người đàn ông tử vong

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 tối 9/3, tại Thị Trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Cụ thể, người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 16H7- 5477 đã đi nhanh và lấn sang làn đường ngược chiều rồi tông thẳng vào đầu ô tô con đi chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân đập đầu vào kính lái và văng xuống đường.

Ngay sau đó người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân.

