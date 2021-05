Video cả trăm khách nhậu chạy tán loạn khi thấy công an đến kiểm tra phòng dịch Covid-19

Khách nhậu chạy tán loạn.

Chiều 27/5, lực lượng chức năng của TP. Vinh (Nghệ An) và phường Trường Thi đã ra quân xử phạt các quán bia tập trung đông người, không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, từ ngày 6/5, Nghệ An đã có công văn yêu cầu dừng các dịch vụ không thiết yếu đến khi có văn bản cho phép mở lại để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều quán nhậu, quán bia trên địa bàn TP. Vinh vẫn tập trung đông người đến ăn uống mà không thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Video khách, nhân viên quán nhậu chạy tán loạn khi thấy công an đến kiểm tra phòng dịch Covid-19 ở Nghệ An. (Clip: Quang An).

Sau khi có phản ánh, chiều 27/5, cơ quan chức năng phường Trường Thi đã tiến hành kiểm tra các quán bia, quán nhậu dọc khu vực hồ Goong. Không chỉ ăn nhậu trong quán, các quán bia này còn kê bàn ghế dọc bờ hồ để cho khách ngồi.

Khi thấy lực lượng chức năng, công an đến kiểm tra, cả trăm thực khách tại các quán bia ven hồ Goong bỏ chạy tán loạn. Các nhân viên cũng vội vàng ôm bàn ghế, tài sản cất vào trong quán.

Khi công an đến kiểm tra phòng chống dịch Covid-19, thực khách, nhân viên trong các quán bia chạy tán loạn.

Sau khi kiểm tra, UBND phường Trường Thi đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ quán bia vì "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng" trong phòng chống dịch, quy định tại Nghị định 117 của Chính phủ.

Ông Hoàng Anh Tiến - Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: Lỗi vi phạm này có mức xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng, vượt quá thẩm quyền của phường. Do đó, phường sẽ gửi văn bản kiến nghị lên UBND TP. Vinh để xử phạt các cửa hàng này.

Các thực khách đứng dậy bỏ đi khỏi quán ngay lập tức.

Chủ tịch phường Trường Thi cho biết, thời gian tới, lực lượng chức năng phường sẽ tăng cường lực lượng để kiểm tra, xử lý những hàng quán tập trung đông người, không chấp hành các biện pháp phòng dịch.

Cơ quan chức năng thu giữ bàn ghế là tang vật vi phạm.

Cơ quan chức năng làm việc với các chủ quán.

