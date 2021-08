Video cá sấu bất ngờ ngoạm tay người huấn luyện, lôi vào bể nước

Đoạn video do một người có mặt tại hiện trường ngày 15/8 ghi lại cho thấy cảnh tượng một nhân viên tại trung tâm bò sát Scales & Tails ở thành phố Salt Lake đang chuyện trò với vài người lớn và trẻ nhỏ về con cá sấu.

Theo tờ Daily Mail, phát hiện con vật nguy hiểm có ý định bò ra khỏi chuồng và tấn công mình, cô gái đã giơ tay và hét lớn cảnh cáo, song lại bị cá sấu ngoạm tay, lôi vào trong bể nước.

Your browser does not support the video tag.

Con bò sát to lớn vẫn ngoạm chặt tay nữ huấn luyện, đồng thời dùng “chiêu” xoay tròn người để vật ngã đối thủ. (Xem video dưới đây. Nguồn: Daily Mail)

Lúc này, một vị khách là ông Donnie Wiseman, 48 tuổi, đã nhảy vào trong bể nước và ngồi đè lên con cá sấu nhằm trợ giúp người huấn luyện. Khi đã rút được tay ra khỏi bộ răng cá sấu, nữ nhân viên được một người ở bên ngoài hỗ trợ kéo cô ra ngoài nhanh nhất có thể.

Ông Wiseman sau cùng đã làm chủ tình hình và chạy ra ngoài an toàn. Một người khác đã đề nghị những đứa trẻ đang khóc vì sợ hãi tránh xa khu vực chuồng cá sấu.

Ông Shane Richins, chủ trung tâm bò sát Scales & Tails cho biết vụ tai nạn xảy ra khi người huấn luyện mở cửa chuồng để cho thú ăn như bình thường, nhưng hôm đó, con vật có phần hung dữ hơn.

Ông cho biết trung tâm này thường bố trí một người huấn luyện khác ở gần hỗ trợ các nhân viên làm việc với cá sấu. Tuy nhiên, quy tắc này đã thay đổi trong vài năm gần đây nếu như người nhân viên không có ý định vào trong chuồng thú.

Theo ông, nữ huấn luyện viên chỉ bị thương nhẹ và đang hồi phục rất nhanh.

Tác giả: Hoàng Trang

Nguồn tin: Báo Tin tức