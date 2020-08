Vì sao ông Trịnh Minh Tấn tiếp tục có đơn khiếu nại gửi tân Giám đốc CA tỉnh Nghệ An?

Trước đó, PL&DS đã có nhiều bài phản ánh liên quan tới nội dung gia đình ông Trịnh Minh Tấn (SN 1959, đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP Vinh) tố cáo ông Nguyễn Văn U và một nhóm đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đòi nợ trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở trái phép, đánh đập người và gây rối trật tự công cộng.

Liên quan tới nội dung tố cáo của ông Trịnh Minh Tấn, CA TP Vinh cũng đã thụ lý vụ việc và có kết luận không khởi tố vụ án hình sự tại Quyết định số 55 ngày 10/5/2020 do Thiếu tá Phạm Thành Long – Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra CA TP Vinh ký.

Sau khi nhận được những Quyết định, Thông báo, Báo cáo kết quả xác minh tố giác tội phạm từ CA TP Vinh, gia đình ông Tấn cho rằng sự việc đã không được CA làm rõ, chưa xác minh đúng bản chất, đúng trình tự và hành vi phạm tội, phạm tội có tổ chức của nhóm đối tượng mà ông Tấn tố cáo. Do đó, ông Tấn tiếp tục có đơn khiếu nại Quyết định không khởi tố vụ án của CA TP Vinh.

Quyết định giải quyết những nội dung khiếu nại CA TP Vinh trả lời cho ông Tấn

Ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại về Quyết định không khởi tố vụ án của gia đình ông Tấn, CA TP Vinh đã có thông báo số 1685, ngày 25/5/2020 do Thượng tá Nguyễn Đức Cường – Thủ trưởng CQĐT CA TP Vinh ký, nội dung tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Trịnh Minh Tấn. Và sau đó cũng đã có Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/CQĐT(ĐTTH), ngày 29/5/2020 do Thượng tá Nguyễn Đức Cường ký, nội dung Quyết định này nêu rõ:

“ Điều 1: Công nhận Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 55 ngày 10/5/2020 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh là khách quan, đúng quy định của pháp luật. Do đó nội dung khiếu nại của ông Trịnh Minh Tấn là không có cơ sở; Điều 2: Các khiếu nại sau này có nội dung tương tự không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nữa;..” – Trích Quyết định số 01/ CQĐT(ĐTTH).

Vì sao Cơ quan CA TP Vinh đã làm đầy đủ, đúng quy trình như vậy nhưng gia đình ông Tấn vẫn nhất quyết không đồng ý với những trả lời từ CA TP Vinh? Phải chăng có điều gì còn ẩn khuất phía sau, khiến gia đình ông vẫn không từ bỏ vụ việc này?

Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của CA TP Vinh, ông Tấn tiếp tục khiếu nại lên Giám đốc CA tỉnh Nghệ An

Gia đình ông Tấn liên tiếp gửi đơn thư tiếp tục khiếu nại vụ việc này không chỉ tới các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An mà còn gửi các cơ quan Trung ương như Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao…và tiếp tục chờ đợi vào sự giải quyết từ cơ quan chức năng về vụ việc này.

Nội dung đơn khiếu nại của ông Tấn nêu lý do không đồng ý kết quả giải quyết tin tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án hình sự hành vi tổ chức đòi nợ trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở trái phép, đánh đập người và gây rối trật tự công cộng của CA TP Vinh do không đúng bản chất, tính chất, mức độ và hành vi mà các đối tượng ông Tấn tố cáo đã gây ra cho gia đình ông.

Bên cạnh đó, đơn khiếu nại của ông Tấn còn nêu những nội dung khác như Cơ quan CA TP Vinh đã không thụ lý đơn tố cáo hành vi không đúng mực, không tuân thủ quy định của Điều tra viên khi thụ lý vụ việc; Có dấu hiệu bao che, bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm…

Đơn thư trả lời của các cơ quan Trung ương gửi gia đình ông Trịnh Minh Tấn khiếu nại vụ việc

Mới đây nhất, vào ngày 15/7/2020, Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đã có văn bản số 1896/VKSTC-C1(P1) do Phó thủ trưởng là Nguyễn Hồng Quân ký, nội dung chuyển nội dung đơn thư khiếu nại của gia đình ông Trịnh Minh Tấn tới Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 12).

Nội dung công văn này nêu rõ: “Khiếu nại Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 55 ngày 10/5/2020 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; ông yêu cầu hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án trên vì quá trình điều tra, xác minh đã có kết luận thiếu khách quan. Xét nội dung đơn là đơn khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự, cơ quan Điều tra Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao chuyển đơn đến Vụ 12 Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao thụ lý theo đúng quy định pháp luật.”

“Các đối tượng này liều lĩnh, manh động, có tổ chức, hành vi chúng gây ra là sự thật và không thể chối cãi được. Tính chất, mức độ, hậu quả thì cũng đã diễn ra, tôi đã cung cấp video, hình ảnh các đối tượng rồi thì việc còn lại là CA phải đấu tranh để chúng phải khai nhận hành vi sai trái. Chứ không phải như kết luận điều tra nêu rằng CA TP xác minh đối tượng tố cáo thì đối tượng khai không quen biết ông Tấn, ông U là xong. Phải truy cho bằng được ai là chủ mưu của một loạt hành vi gây tổn hại tới sức khỏe, danh dự gia đình tôi và phải xử lý nghiêm thì tôi mới chấp nhận.”. – ông Tấn phân trần với PV.

Thiết nghĩ, tránh để công dân tiếp tục khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp liên quan tới vụ việc này, có lẽ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng như tân giám đốc CA tỉnh Nghệ An cần có sự xem xét, chỉ đạo, xử lý dứt điểm, rõ ràng.