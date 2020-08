Xét tuyển đặc cách GV hợp đồng tại Yên Thành (Nghệ An): Giáo viên mòn mỏi chờ đến bao giờ?

Huyện Yên Thành, Nghệ An đang thiếu trầm trọng GV tiểu học.

Chỉ tiêu vẫn còn dư trong khi đó huyện không xây dựng vị trí tuyển dụng nào cho GV năng khiếu. Điều này khiến nhiều GV hợp đồng của huyện thất vọng, bức xúc sau hàng chục năm chờ đợi mòn mỏi.

Bên trọng, bên khinh

Vừa qua, UBND huyện Yên Thành, Nghệ An thông báo tuyển 144 GV tiểu học. Trong số này có 2 chỉ tiêu tiếp nhận, 142 chỉ tiêu xét tuyển đặc cách GV hợp đồng. Vị trí tuyển dụng đưa ra gồm 96 GV văn hóa, 25 GV Tiếng Anh, 11 GV Tin học và 10 GV Tổng phụ trách Đội.

Qua thống kê, Yên Thành có 308 GV hợp đồng đóng BHXH trước 31/12/2015 đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ (78 GV THCS; 90 GV tiểu học; 140 GV mầm non). Sau thời gian đăng thông tin tuyển dụng, có 61 hồ sơ của GV hợp đồng được Sở Nội vụ Nghệ An công nhận trúng tuyển đặc cách gồm 46 GV văn hóa tiểu học, 8 GV Tiếng Anh, 7 GV Tin học.

Như vậy, mặc dù được giao 142 chỉ tiêu, nhưng huyện Yên Thành mới chỉ tuyển được 61 giáo viên. Điều đáng nói các môn năng khiếu lại không được bố trí chỉ tiêu, khiến nhiều giáo viên bức xúc, thất vọng.

20 năm là GV hợp đồng môn Thể dục ở Trường Tiểu học Hợp Thành (Yên Thành) tâm sự, mức lương của thầy Hồ Sỹ H. chỉ gần 2 triệu đồng/tháng, ngoài ra không có phụ cấp, thâm niên, không được tăng lương. Dù vậy, thầy vẫn tâm huyết, gắn bó với nghề, nhiều năm liền có học sinh đoạt giải ở các Hội khỏe Phù Đổng. Hiện thầy theo học hệ đại học tại chức để chuẩn hóa trình độ. "Tại sao huyện không tuyển thêm giáo viên thể dục khi còn thừa chỉ tiêu đặc cách. Có phải môn Thể dục không được coi trọng, dù trong Chương trình giáo dục phổ thông mới là môn bắt buộc và phải có giáo viên chuyên trách", thầy H. bức xúc.

Một số giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật cũng kiến nghị huyện cần rà soát lại toàn bộ đội ngũ GV hợp đồng, để cơ cấu vị trí tuyển dụng, bảo đảm quyền lợi và công bằng cho cả GV văn hóa lẫn năng khiếu.

Bất hợp lý trong tuyển dụng?

Để có cơ hội được tuyển dụng, nhiều giáo viên năng khiếu huyện Yên Thành nộp hồ sơ tuyển dụng vào vị trí GV đoàn đội. Nhưng yêu cầu của huyện Yên Thành với đối tượng này là phải có chứng chỉ đoàn đội và trình độ đại học. Trong khi các vị trí giáo viên văn hóa, tin học, ngoại ngữ yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên. Để đủ điều kiện, không ít giáo viên tự bỏ tiền túi học cấp tốc chứng chỉ đoàn đội nhưng không kịp, vì thời gian nộp hồ sơ vỏn vẹn trong ngày 25 – 26/6.

Lý giải việc tuyển dụng gấp gáp, ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Theo Luật Giáo dục 2019, yêu cầu trình độ chuẩn của GV tiểu học là đại học. Vì vậy, huyện tiến hành xét tuyển trước ngày 1/7 để tạo điều kiện cho GV đang có trình độ chuyên môn cao đẳng. Trong 61 người được Sở Nội vụ Nghệ An công nhận xét tuyển, có 24 người trình độ cao đẳng. Riêng với vị trí Tổng phụ trách Đội, theo quy trình còn phải thi thực hành, không kịp triển khai trước 1/7 nên huyện lấy tiêu chí có bằng đại học để đúng luật.

Về cơ cấu GV, ông Trần Xuân Tĩnh – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Thành cho hay: Huyện thiếu GV văn hóa cấp tiểu học trầm trọng. Hiện chỉ có 779 GV tiểu học/820 lớp, tỷ lệ 0,95 GV/lớp. "Thực hiện việc thay sách giáo khoa cho học sinh lớp 1, chúng tôi cần phải bố trí đủ 1,5 GV/lớp, bảo đảm dạy học 2 buổi/ngày. Các khối 2, 3, 4, 5 nếu chỉ học 1 buổi/ngày cũng cần phải đạt tỷ lệ 1,2 GV/lớp.

Sẽ xin cơ cấu lại chỉ tiêu biến chế

Yên Thành là một trong những huyện có lượng GV hợp đồng lớn nhất tỉnh Nghệ An. Từ năm 2015 đến nay, huyện từng bước tuyển dụng số hợp đồng trên vào biên chế và vào hợp đồng được Nhà nước cho phép. Cụ thể: 62 GV mầm non, 45 GV tiểu học, 8 GV công tác đội trường tiểu học, 21 nhân viên (mầm non, tiểu học, THCS) và 2 giáo viên THCS (tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý thu hút nhằm tạo nguồn GV chủ chốt).

Bên cạnh đó, huyện đã tuyển dụng 258 GV mầm non hợp đồng theo Thông tư 09 và Nghị định 06/CP. Trong số này, có 24 GV hợp đồng cấp tiểu học, 45 GV hợp đồng ở THCS chuyển xuống dạy mầm non. Những GV hợp đồng này được hưởng chế độ, quyền lợi về lương, phụ cấp tương đương như viên chức.

Với 247 GV hợp đồng huyện chưa được tuyển dụng, lãnh đạo huyện Yên Thành mong được thầy cô chia sẻ. Vì trong số này đã có 195 người hợp đồng theo Thông tư 09 và hiện có mức lương từ 5,6 triệu đồng/tháng và được hưởng các chế độ phụ cấp, thâm niên và các quyền lợi khác tương đương viên chức. Thời gian tới, sẽ có 10 người tiếp tục được tuyển dụng vào vị trí Tổng phụ trách Đội. Với 42 GV còn lại, hiện huyện cũng đã nắm bắt được hoàn cảnh và nguyện vọng của từng GV.

Ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Huyện sẽ rà soát từng đối tượng, vị trí việc làm của các GV. Với 71 chỉ tiêu còn lại, UBND huyện sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh cơ cấu, vị trí việc làm cần tuyển dụng để tuyển dụng đặc cách theo Công văn 5378/BNV-CCVC, bảo đảm quyền lợi cho GV hợp đồng huyện.

Để giải quyết tình trạng thiếu trầm trọng GV văn hóa cấp tiểu học, theo ông Trần Xuân Tĩnh – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Thành, phòng sẽ tham mưu UBND huyện có phương án cho một số GV THCS đang dạy mầm non theo Thông tư 09 học thêm nghiệp vụ sư phạm tiểu học để đủ điều kiện công tác ở cấp học này.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại