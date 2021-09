Vì lỗ thoát nước, cậu mang thương tật suốt đời, cháu vướng vòng lao lý

TAND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa đưa vụ án “Cố ý gây thương tích” ra xét xử công khai đối với bị cáo Phạm Minh Thuyết (SN 1997, trú tại xóm 13, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Kiên Cường)

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Quỳnh Lưu: Khoảng 14h30 ngày 19/04/2021, ông Nguyễn Chánh An (SN 1960, trú tại xóm 13, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cùng con trai là anh Nguyễn Đức Tài và một số người dân đang xem đổ đường bê tông ở trước cổng nhà ông An, sát mép bờ tường phía đông nhà anh Phạm Văn Thành (SN 1981, cháu ruột của ông An).

Quá trình xem đổ bê tông thì giữa ông An và anh Thành xảy ra mâu thuẫn về việc ông An yêu cầu anh Thành bịt lỗ thoát nước nhà anh Thành lại nhưng anh Thành không đồng ý.

Lúc này, tại nhà anh Thành còn có Phạm Minh Thuyết (SN 1997, em trai anh Thành) và bà Nguyễn Thị Thái (mẹ ruột của anh Thành và là chị gái ông An).

Sau đó, ông An nói với anh Tài dùng xi măng bịt lỗ thoát nước lại. Thấy Tài bịt lỗ thoát nước, Phạm Minh Thuyết dùng que củi chọc phá, không cho anh Tài bịt dẫn đến 2 bên xảy ra cãi vã.

Bất ngờ, anh Tài cầm 1 viên sò táp lô ném vào trong sân nhà anh Thành nhưng không trúng ai. Bức xúc vì hành động đó, Phạm Minh Thuyết đã lấy 1 chiếc cuốc của công nhân làm đường đẩy trúng mặt ông An, khiến ông An ngã xuống đường bất tỉnh, máu trên mặt chảy ra. Thấy ông An bất tỉnh, Phạm Minh Thuyết lập tức lấy xe máy cùng anh Tài chở ông An đến Bệnh viện cấp cứu.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Nghệ An kết luận: Một vết thương trùng phẫu thuật, kết hợp xương gò má cung liên tiếp bên phải, vỡ thành ngoài xoang hàm bên phải, gẫy xương chính mũi đã được nâng xương chính mũi; phẫu thuật kết hợp xương gò má cung liên tiếp. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 32%.

Phạm Minh Thuyết bị Viện KSND huyện Quỳnh Lưu truy tố tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, sau khi phân tích cho hai bên hiểu về pháp luật, chủ tọa phiên tòa cũng nhấn mạnh mối quan hệ tình thân, ruột thịt để hàn gắn tình cảm của 2 gia đình.

Chủ tọa nhấn mạnh: “Theo thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam người lớn tuổi có sai thì người nhỏ tuổi hơn cũng không được thất lễ, huống chi ở đây cháu lại cầm cuốc đánh cậu đến nỗi bị thương tật suốt đời. Còn cậu là người lớn, chỉ vì một việc hết sức nhỏ nhặt mà lại hành xử không đúng, gây kích động khiến hậu quả xảy ra, cháu phải vướng vòng lao lý. Để đến cơ sự ngày hôm nay, lỗi một phần cũng do bị hại”

Sau khi nghe HĐXX phân tích, nhận định, Phạm Minh Thuyết đã quay người, khoanh tay hướng về phái bị hại, nói lời xin lỗi: “Cậu ơi, cháu biết cháu sai rồi, cháu bồng bột, nông nổi, không hiểu chuyện, gây cho cậu thương tích, mang đau đớn trong người, cháu ngàn lần xin lỗi”.

Ngay lập tức, ông An (Bị hại) cũng đứng bật dậy, xin phép tòa được phát biểu: “Thưa Tòa, trong số những đứa cháu thì đứa út này là tôi thương nó nhất, vì nó hiền lành, chịu khó, lại bệnh tật triền miên, chỉ vì một phút nóng giận nhất thời mà gây ra hậu quả không đáng có, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, xử bị cáo với khung hình phạt thấp nhất có thể”.

Sau khi xem xét HĐXX thấy rằng, bị cáo Thuyết không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhưng lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tuy vậy để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian.

Chính vì vậy, HĐXX TAND huyện Quỳnh Lưu, căn cứ vào điểm c, khoản 3, Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Thuyết 3 năm tù giam.

Tác giả: Kiên Cường

Nguồn tin: Báo Công lý