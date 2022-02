Valentine cô gái vượt 50km thăm người yêu đã âm dương cách biệt, xót xa dòng chữ trên tấm thiệp

Lễ tình nhân hay Valentine là một trong những dịp đặc biệt nhất trong năm đối với các cặp đôi. Đây là ngày mà họ sẽ thể hiện tình yêu, trao tặng nhau những món quà ấm áp và nói lời yêu thương, hứa hẹn dài lâu với đối phương. Tuy nhiên ngày Valentine của cô gái trẻ trong đoạn clip dưới đây lại không hề “màu hồng” như vậy, ngược lại còn khiến cư dân mạng phải rơi nước mắt.

Clip cô gái trẻ vượt đường xa tới thăm mộ người yêu trong ngày Tình nhân khiến ai xem cũng thấy rơi nước mắt vì xúc động

Cụ thể, trong đoạn clip được chia sẻ trên một nền tảng MXH của một tài khoản có tên T.Q, cô gái trẻ này đã vượt 50km để tới thăm mộ bạn trai đúng ngày lễ tình nhân.

"14/2 của các bạn thế nào. Mình chở bạn mình chạy hơn 50km để bạn ấy ra đón Valentine cùng với người yêu của bạn ấy. Thật thương cho bạn ấy", tài khoản T.Q chia sẻ.

Dù không rõ câu chuyện ra sao nhưng ai cũng đoán được rằng người bạn trai của cô gái đã lìa xa dương thế.

Cô gái vượt 50km đến viếng mộ người yêu trong ngày Valentine

Trong đoạn clip, cô gái ăn mặc rất giản dị, khi tới phần mộ của bạn trai lặng lẽ cởi bỏ đôi giày cao gót rồi nhẹ nhàng đặt một bó hoa, hoa quả bánh trái và một chiếc bánh kem lên trước bia mộ. Trên bánh có ghi nắn nót dòng chữ: "Happy Valentine 14.02". Sau khi quét dọn, bày biện trên mộ xong, cô thổi nến rồi tự tay cắt từng miếng một. Trước khi ra về, cô gái này còn tự tay viết một tấm thiệp nhỏ, ở trên ghi: "Happy Birthday và Happy Valentine, gửi Mèo béo của em".

Ngay sau khi đăng tải lên lên MXH, bài đăng đã nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Ai nấy đều cảm thấy xót xa trước câu chuyện tình buồn cách biệt âm dương và cảm động trước tình cảm chân thành của cô gái trẻ. Dẫu không còn được ở bên nhau, nhưng cô vẫn luôn nhớ tới người tri kỷ, cất giữ mối tình ấy mãi trong tim.

Bên dưới bài đăng, một số tài khoản MXH đã để lại bình luận:

“Không cầm được nước mắt. Đau lòng nhất khi âm dương lìa tan, thương bạn nữ, thật hiếm có người nào như bạn ấy. Trong cuộc sống này không phải ai cũng may mắn có được cái kết đẹp trong tình yêu. Có những cuộc tình mãi dở dang, có những người đau đớn khi mất đi người yêu của mình vĩnh viễn”.

“Người ra đi về bên kia nhân thế, chỉ có người ở lại ôm trọn nỗi đau. Bạn gái hãy mạnh mẽ lên nhé, mong bạn sống một đời hạnh phúc”.

“Chỉ mong rằng bạn gái sẽ sớm vượt qua được mất mát để có thể bước tiếp trong cuộc đời này. Nhìn bạn mình vừa cảm phục vừa thương”.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn