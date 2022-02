Va chạm nhỏ hóa thành ẩu đả, thanh niên hùng hổ đánh cả người qua đường

Mới đây, một đoạn clip ghi lại phút ẩu đả trên đường nhận được nhiều sự chú ý. Tại hiện trường cho thấy có hai chiếc xe máy va chạm, người đàn ông áo đỏ hung hăng chỉ trỏ một người đàn ông mặc áo xanh.

Không rõ hai bên nói gì, song vài giây sau, người áo đỏ hổ báo giơ tay đấm thật mạnh vào đối phương. Vài người dân có mặt tại đó đã chạy đến can ngăn, trong đó có một thanh niên trẻ. Thấy người lạ "chen chân", tài xế áo đỏ quay ra sừng sổ với thanh niên trẻ.

Từ nhân vật phụ, thanh niên này bỗng trở thành nhân vật chính, nhào vào đánh lộn với tài xế hổ báo kia. Cả 3 người vật lộn giữa đường, phút xô xát khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ nán lại xem.

Không rõ kết cục cuối cùng ra sao, song đoạn clip ẩu đả đầu năm khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc