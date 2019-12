UBND huyện Quỳ Hợp vô địch giải bóng đá Xuân Yêu Thương lần 2 năm 2019 - Tranh cup Nghệ An 24h.

Trước trận chung kết người hâm mộ đều cho rằng đây là trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn giữa hai đội bóng được đánh giá là đồng cân, đồng lạng. Nhìn vào danh sách đăng ký lực lượng cầu thủ Công ty CP Tổng công ty xây dựng Nghệ An vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với đội bóng UBND Quỳ Hợp. Tuy nhiên với sức trẻ và sự quyết tâm cao, đội bóng đến từ huyện miền Tây xứ Nghệ đã khiến cho Công ty CP Tổng công ty xây dựng Nghệ An gặp không ít khó khăn và trận đấu chung kết phải định đoạt trên chấm luân lưu cân não.

Những chiến thắng ấn tượng ở các trận đấu trên con đường vào đến chung kết và được đánh giá rất cao bởi nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình như Trọng Tăng, Đức Bình, Trần Hữu Tuấn...của Công ty CP Tổng công ty xây dựng Nghệ An, bên phía UBND huyện Quỳ Hợp là Văn Thanh, Đại Nhân...

Pha tranh bóng ấn tượng của các cầu thủ 2 đội

Để đi đến trận đấu cuối cùng của giải cả Công ty Cp Tổng công ty xây dựng Nghệ An và UBND huyện Quỳ Hợp đều lần lượt đánh bại những đối thủ mạnh ở vòng đá loại trực là FC Thiên Minh Đức và Bệnh viện Quốc tế chính vì vậy cả hai đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nên việc họ lọt vào trận chung kết là hoàn toàn xứng đáng.

Với tính chất quan trọng trong trận đấu chung kết cầu thủ hai bên đều thể hiện sự quyết tâm cao, họ thi đấu rất chắc chắn bên phần sân nhà, và chờ đợi những pha phản công nhanh để tìm kiếm bàn thắng nhằm tạo ra thế trận có lợi cho đội bóng của mình.

Trận chung kết diễn ra kịch tính, hấp dẫn, cống hiến những trận cầu nảy lửa với nhiều pha bóng đẹp mắt. Cuối cùng, đội bóng đến từ UBND huyện Quỳ Hợp đã giành thắng lợi trước Công ty Cp Tổng công ty xây dựng Nghệ An với tỉ số 3-2, chính thức dành Cup vô địch Nghệ An 24h.

Đội bóng UBND Quỳ Hợp xuất sắc dành vị trí thứ nhất của giải bóng đá Xuân Yêu Thương lần thứ 2



Ở trận tranh 3-4 diễn ra trước đó giữa Bệnh viện Quốc tế với FC Thiên Minh Đức cũng rất hấp dẫn và không kém phần quyết liệt, kết quả FC Thiên Minh Đức giành chiến thắng 5-1, các cầu thủ ghi bàn cho là Chu Đức Gulít (4 bàn thắng), Trọng Hiếu (1 bàn thắng).

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã kêu gọi, quyên góp ủng hộ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền là 210 triệu đồng trong thời gian Tết đến Xuân về.

Một vài hình ảnh ấn tượng tại lễ trao giải:

Ban tổ chức trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải

Giái cống hiến năm nay thuộc về đội bóng Bệnh viện Quốc tế

FC Thiên Minh Đức nhận giải thưởng ba chung cuộc

Giải nhì thuộc về Công ty CP Tổng công ty xây dựng Nghệ An

Niềm vui của đội bóng UBND huyện khi lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá thường niên Xuân Yêu Thương.

