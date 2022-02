Tuyến đường nào hay phạt nguội người đi du xuân cần lưu ý?

Chi chít “mắt thần” trên đường

Tại Nghệ An, hiện có 28 điểm lắp đặt camera giao thông "phạt nguội". Các điểm này tập trung trên tuyến QL1. Hệ thống này được Công an tỉnh Nghệ An đưa vào sử dụng từ ngày 1/6/2020 và hoạt động ổn định cho đến nay.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý phương tiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát.

28 điểm lắp đặt, gồm: Km 383+750 (Trạm thu phí Hoàng Mai); Ngã tư giao nhau giữa QL1A và 48D; Km 394 (khối 12, Quỳnh Xuân, Hoàng Mai); Km 402+400 (xóm 12, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu); Ngã tư Cầu Giát (Km 404+250); Km 412 (ngã 3 Yên Lý, Diễn Châu); Km 420 (thôn 6, xã Diễn Kỷ, Diễn Châu); Ngã tư Diễn Châu (Km 424+800); Km 425+500 (khối 6, thị trấn Diễn Châu); Km 426+300 (xóm 8, Diễn Thành, Diễn Châu); Km440 (xóm Cửa Mơ, Nghi Yên, Nghi Lộc); Km 445 (KCN Nam Cấm, Nghi Long, Nghi Lộc).

Đường tránh Vinh, gồm các điểm tại: Km 9+400 (tránh Vinh - xóm Bắc Kẻ Gai, Hưng Tây, Hưng Nguyên); Ngã tư Hưng Tây (Km 11+700, đường tránh Vinh); Km 25 (Bến Thủy, TP Vinh).

TP Vinh, gồm các điểm tại: Km 467+50 (Trạm thu phí Bến Thủy 1); Ngã tư giao Nguyễn Thái Học - Quang Trung); Ngã tư chợ Vinh; Ngã sáu Lê Mao kéo dài - Trần Phú; Ngã tư Đại học Vinh.

Tại Hà Tĩnh: Tại Km 469+800, QL1A, đoạn qua huyện Nghi Xuân, thuộc thị trấn Xuân An có 1 thiết bị đo tốc độ hướng Quảng Bình - Hà Tĩnh, 1 camera nhận dạng biển số: Km 482+300 thuộc phường Bắc Hồng có 2 camera giám sát đèn đỏ.

Can Lộc: Km 490+700 thuộc xã Thiên Lộc có 2 camera giám sát đèn đỏ, tại thị trấn Nghèn 2 camera giám sát đèn đỏ.

Thạch Hà: Km 500 thuộc xã Việt Tiến có 1 camera quan sát hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình, 1 camera nhận dạng biển số; Km 505 + 900 thị trấn Thạch Hà có 1 thiết bị đo tốc độ hướng Quảng Bình - Hà Tĩnh.

TP. Hà Tĩnh, trên tuyến đường tránh tại Km 3+500 có 1 thiết bị đo tốc độ hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình, Km 12+630 và Km 12+730 có 2 thiết bị giám sát đèn đỏ. QL1A tại Km 505+900 thuộc phường Thạch Linh có 1 thiết bị đo tốc độ hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình.

Cẩm Xuyên: Km 518+800 thuộc xã Cẩm Vịnh có 1 camera quan sát; Km 527 thuộc xã Cẩm Hưng 1 camera quan sát hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình; Km 535 thuộc xã Cẩm Trung 1 camera quan sát hướng Quảng Bình - Hà Tĩnh.

Hình ảnh phương tiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát tại Thanh Hóa.

Huyện Kỳ Anh: Km 548+600 thuộc xã Kỳ Tiến có 1 thiết bị đo tốc độ hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình.

TX Kỳ Anh: Km 568+500 thuộc phường Sông Trí có 1 thiết bị đo tốc độ hướng Quảng Bình - Hà Tĩnh; Km 583+000 thuộc phường Kỳ Phương được lắp 1 thiết bị đo tốc độ hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình, 1 camera nhận dạng biển số; Km 587+550 thuộc xã Kỳ Nam có 2 camera giám sát đèn đỏ.

Tại Quảng Bình đã có 32 camera giám sát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT trên tuyến QL1 đoạn qua Quảng Bình.

Trong số đó có 8 camera chuyên giám sát tốc độ, 4 camera nhận dạng biển số, 9 camera giám sát và xử lý vi phạm, 11 camera quan sát an ninh.

Cụ thể, 8 camera giám sát tốc độ được đặt ở các vị trí thuộc xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch giám sát hướng Bắc - Nam; (xã Quảng Thuận, TX Ba Đồn) giám sát hướng Bắc - Nam; xã Quảng Thuận, TX Ba Đồn giám sát cả 2 chiều; xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, giám sát hướng Nam - Bắc; phường Phú Hải, TP. Đồng Hới, giám sát hướng Nam - Bắc; xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh giám sát hướng Bắc - Nam; xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy giám sát cả 2 chiều; xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy giám sát cả 2 chiều.

4 camera giám sát hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông được lắp đặt ở phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn giám sát hướng Bắc - Nam; phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới giám sát hướng Bắc - Nam; phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, giám sát hướng Nam - Bắc; xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, giám sát hướng Bắc - Nam.

Hàng nghìn trường hợp bị xử phạt

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn, hiện nay, đơn vị đang quản lý, điều hành 3 máy đo tốc độ xe tự động trên QL1A, đoạn qua các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng và TP. Lạng Sơn.

Ngoài ra, hầu hết các huyện, TP trong tỉnh cũng đã triển khai hệ thống camera giám sát, bảo đảm ATGT trên địa bàn các xã, thị trấn, khu đông dân cư, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Trong năm 2021, thông qua hệ thống camera giám sát này, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, xử lý 2.056 trường hợp vi phạm (xử phạt nguội - PV), tổng số tiền 5,675 tỷ đồng.

Trong đó, riêng Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã xử lý 1.457 trường hợp với tổng số tiền vi phạm là 5,563 tỷ đồng.

Nhờ kết quả trên, trong năm 2021, toàn tỉnh Lạng Sơn chỉ xảy ra 52 vụ TNGT làm 49 người chết, 18 người bị thương. Giảm 1 vụ, giảm 3 người chết và giảm 2 người bị thương so với năm 2020.

Từ kết quả ưu việt trên, trong năm 2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt phương án lắp đặt thêm 8 điểm giám sát, bảo đảm ATGT trên QL 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, kéo giảm TNGT.

Còn tại Nghệ An, chỉ trong hơn 2 tháng đầu năm 2022 đã có 1.629 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera phạt nguội. Một cán bộ Đội xử lý Phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An cho biết: Vi phạm tập trung chủ yếu vào dịp Tết. Tất cả các trường hợp vi phạm đều được gửi thông báo đến chủ phương tiện để yêu cầu đến xử lý. Trong trường hợp chủ xe, lái xe không đến xử lý, cơ quan công an sẽ gửi cảnh báo sang Cục đăng kiểm".

Tương tự, dựa trên nền tảng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự do Bộ Công an đầu tư trước đây, vừa qua Công an tỉnh Thanh Hóa đã lắp đặt, tích hợp thêm hàng trăm camera giám sát ANTT, ATGT trên địa bàn TP Thanh Hóa. Các hệ thống camera được lắp đặt tại các nút giao ngã 3, ngã 4 có đèn tín hiệu giao thông, các điểm ra vào cửa ngõ của thành phố Thanh Hóa.

Việc ứng dụng, lắp đặt camera giám sát này không chỉ nhằm phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện tội phạm và các vi phạm về TTATGT mà còn hướng tới xây dựng thành phố thông minh.

Riêng đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đèn, cố tình vượt, đi lấn làn đường, dừng đỗ không đúng vị trí... sẽ được lực lượng chức năng của TP Thanh Hóa triết xuất từ camera ghi lại để xử phạt “nguội”.

Với tính năng tự động nhận dạng và “bắt” biển số xe rõ nét, các mắt camera sẽ trực tiếp ghi lại hình ảnh và truyền về Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an tỉnh để lưu trữ, làm căn cứ thông báo đến người vi phạm.

Theo lãnh đạo đội CSGT và TT Công an TP Thanh Hóa, hiện nay dữ liệu hình ảnh của các mắt camera đã được truyền về Trung tâm chỉ huy. Tuy nhiên, hiện nay vẫn đang trong giai đoạn tuyên truyền, nhắc nhở cho người dân và trong ít hôm nữa sẽ bàn giao lại cho đơn vị để tiến hành xử lý phạt nguội theo đúng quy định.

Tìm hiểu được biết, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đang có trên 127 nghìn xe ô tô và trên 2 triệu xe máy, xe máy điện…Trong đó, có trên 50% số phương tiện tập trung ở khu vực TP Thanh Hóa.

Tác giả: Nhóm PV miền Bắc

Nguồn tin: atgt.vn