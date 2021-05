Truy tặng 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh viên quên mình cứu 3 bạn nữ đuối nước

Chiều 3/5, lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Nghệ An vừa truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Nguyễn Văn Nhã (SN 1998, quê ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) người đã quên mình cứu 3 bạn nữ đuối nước trước đó.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến người thân của Nguyễn Văn Nhã.

Nguyễn Văn Nhã là sinh viên học năm 4 khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Vào 17h30' chiều 30/4 tại bãi biển Phú Thuận (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang), Nhã đã quên mình cứu 3 nữ sinh viên bị đuối nước. Tuy nhiên, do kiệt sức và sóng lớn cuốn ra xa nên Nhã đã tử vong thương tâm. Sau 30 phút, thi thể em được lực lượng cứu hộ cứu nạn xã Phú Thuận và huyện Phú Vang tìm thấy.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của Nguyễn Văn Nhã hết sức khó khăn khi có 7 anh chị em. Bố em bị tai biến, mẹ đã nhiều tuổi. Cách đây 10 năm, một người em của Nhã cũng tử vong do đuối nước./.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV