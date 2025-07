Ô tô bán tải tông 8 xe máy rồi lao vào quán ăn: Tài xế hoảng loạn bước ra ngoài

Vụ tai nạn được nhắc tới xảy ra vào khoảng 12h45' trưa ngày 30/6 trên quốc lộ 1 đoạn qua Cái Tắc (huyện Châu Thành A, Hậu Giang - nay là xã Đông Phước, TP Cần Thơ). Theo thông tin ban đầu thì vào thời điểm trên, một ô tô bán tải mang BKS 72C-024.xx đi trên quốc lộ 1A, hướng từ Cà Mau về TP. Cần Thơ.

Khi đến dưới chân cầu Đất Sét, ô tô bất ngờ lao vào dòng phương tiện đi cùng chiều, hất văng 4 xe máy. Ô tô sau đó lao vào cửa hàng bên đường, tông thêm 4 xe máy đỗ trước quán và chỉ dừng lại khi đâm vào khung sắt mái hiên.

Tại hiện trường, một người tử vong tại chỗ, một người bị đâm gãy chân, xe máy nằm la liệt trên đường, ô tô gây tai nạn hư hỏng nặng phần đầu. Cả đoạn đường rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt ghi nhận vụ việc, điều tiết giao thông. Tới 17h30 cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ của một nhân chứng có mặt tại hiện trường trên báo Tuổi Trẻ, tài xế điều khiển ô tô bán tải được người dân đưa ra ngoài trong trạng thái hoảng loạn.

Đoạn camera an ninh của cửa hàng bên đường đã ghi lại một phần diễn biến vụ tai nạn và đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn.

