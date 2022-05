Trinh sát trẻ với những chuyên án ma tuý "khủng"

Gặp Thượng úy Bùi Văn Thái, ít ai nghĩ chàng trinh sát trẻ cả tuổi đời và tuổi nghề này đã có bề dày thành tích với vai trò quan trọng trong khám phá thành công những chuyên án ma tuý "khủng". Thái đặc biệt khiêm tốn khi nói về cá nhân mình. Anh cho rằng mình may mắn khi được công tác trong môi trường có bề dày thành tích như Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An và được các đồng chí, đồng đội giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều để có được những thành tích như ngày hôm nay.

Qua trò chuyện, Thượng úy Bùi Văn Thái cho biết: Dù đã trải qua hàng trăm chuyên án lớn nhỏ, nhưng chuyên án 617H là một trong những kỷ niệm khó quên trong lần đầu đánh án. Thượng uý Thái nhớ lại: Lúc đó, mới chân ướt chân ráo về đơn vị, anh được lãnh đạo phân công tham gia chuyên án với vai trò là một trinh sát. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng bằng bản lĩnh của người chiến sỹ CAND, sự giúp đỡ, chỉ dạy tận tình của các bậc tiền bối, trinh sát trẻ Bùi Văn Thái đã không quản ngại khó khăn, dành toàn bộ thời gian để thu thập, xác minh nguồn tin, xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh cùng các thành viên trong ban chuyên án chờ thời cơ chín muồi để phá án.

Kết quả, sau nhiều tháng ròng bám sát di biến động của đối tượng, đến ngày 1/10/2017, tại khu vực thuộc xã Nam Sơn, Đô Lương, Ban chuyên án thuộc phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với một số lực lượng liên quan bắt Phạm Văn Tùng (SN 1990), Phạm Văn Hùng (SN 1970) cùng trú tại huyện Yên Thành và Lô Văn Sao (SN 1983), trú tại huyện Con Cuông, cùng tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, 12.000 viên MTTH, 1kg ma túy dạng đá, 90.000 USD cùng 300 triệu đồng.

Thượng úy Bùi Văn Thái.

Sau bước đầu làm quen với môi trường công tác mới, anh dần có kinh nghiệm trong công tác trinh sát. Trong đó có những chuyên án, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Bùi Văn Thái phát hiện một đường dây ma tuý lớn từ Lào về tiêu thụ. Anh đã trực tiếp báo cáo lãnh đạo để xác lập chuyên án để cùng đồng đội điều tra, phá án. Đến ngày 3/5/2018 tại khu vực xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chuyên án do Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An chủ trì đã bắt giữ đối tượng Lê Đăng Thanh (SN 1970) trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh.

Khám xét tại chỗ, Ban Chuyên án thu giữ 12 bánh heroin, 1 khẩu K59. Đặc biệt, dù quá trình vây bắt, đối tượng có vũ khí nóng, chống trả quyết liệt hòng để thoát thân, nhưng bằng sự mưu trí, dũng cảm, Thượng úy Bùi Văn Thái đã cùng đồng đội quật ngã đối tượng, thu giữ số lượng ma tuý lớn cùng khẩu súng nói trên.

Hay gần đây nhất, với chuyên án 621C đấu tranh với đường dây ma tuý hoạt động trên địa bàn, Thượng uý Bùi Văn Thái một lần nữa hoàn thành vai trò trinh sát xuất sắc của mình. Trong nhiều tháng ròng rã bám sát địa bàn, bám sát mọi hoạt động của đối tượng trong đường dây này để đến ngày 4/11/2021, từ các chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Theo đó, tại khu vực cầu Yên Xuân, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Ban Chuyên án do Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 2kg ma túy dạng đá, 24.000 viên MTTH.

Ngoài công việc, Thượng úy Bùi Văn Thái có đam mê tìm hiểu về lịch sử cũng như khám phá thế giới xung quanh. Anh từng được Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển" và Giấy khen của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vì "Đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo trên VCNET". Năm 2021, anh cũng được Tỉnh đoàn Nghệ An và Trung ương đoàn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ. Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đạt Giải thưởng "thanh niên sống đẹp 2021".

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và chiến đấu, Thượng úy Bùi Văn Thái nhiều lần được các cấp ngành khen thưởng. Đặc biệt, trong các năm 2019, 2020, anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Gần đây nhất, Thượng úy Bùi Văn Thái được Chủ tịch nước tặng Huân Chương chiến công hạng Ba và được Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2021.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân