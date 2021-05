Triệu tập 2 'quái xế' trong nhóm đua xe gây náo loạn thị trấn

Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) vừa triệu tập 2 "quái xế" trong nhóm các thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng làm náo loạn thị trấn Con Cuông trong đêm 3/5 đến cơ quan công an làm việc.

2 "quái xế" cùng phương tiện tại cơ quan công an (ảnh: A.B)

Trước đó, vào đêm 3/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh nhóm thanh niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, lạng lách, đánh võng làm náo loạn thị trấn Con Cuông.

Đoạn clip đã thu hút hàng trăm người xem và bình luận, hầu hết mọi người đều rất bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của nhóm thanh niên này.

Nắm được thông tin, Đội CSGT Công an huyện Con Cuông đã vào cuộc xác minh sự việc. Đến ngày 4/5, cơ quan công an đã triệu tập Trần Lê Nhật A. (SN 2004) trú tại thị trấn Con Cuông và Ngân Thanh L.(SN 2004) trú xã Chi Khê, Con Cuông lên để làm việc.

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn