Triệt xóa đường dây mua bán ma túy qua xe khách liên tỉnh

Đối tượng Bùi Thị Xuân và Nguyễn Chí Cường cùng tang vật tại cơ quan Công an

Ngày 20/12/2021, Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt xoá thành công đường dây mua bán ma tuý với số lượng lớn thông qua dịch vụ gửi hàng xe khách liên tỉnh từ Hà Tĩnh ra thành phố Hà Nội tiêu thụ, bước đầu bắt giữ 05 đối tượng, thu giữ 02 bánh hêrôin.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 15/12/2021, trong quá trình xe khách H.D (chạy tuyến Hà Tĩnh - Thái Nguyên) khi đi qua địa phận huyện Nghi Lộc, thì Công an huyện Nghi Lộc có tài liệu xác định trên xe có chở hàng cấm nghi là ma túy. Tổ công tác xác minh nguồn gốc và xác định nơi đến của số hàng trên thì nhà xe H.D cho biết, số hàng trên nhà xe nhận của một người phụ nữ gửi tại thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và chuyển đến cho người nhận tại thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Nhận thấy đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, hoạt động tinh vi, phạm vi rộng, ở nhiều địa bàn, có nhiều đối tượng tham gia. Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời, giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy cử một tổ công tác gồm 05 đồng chí phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An; Công an thành phố Hà Nội; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an tiến hành truy xét.

02 bánh hêrôin được các đối tượng ngụy trang trong hộp cát-tông

Đến khoảng 22h ngày 16/12/2021, tại cổng Trường Học viện Nông nghiệp - thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, giám sát các đối tượng, qua nhiều lần giao dịch nhận hàng, xác định các đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy đã “nhận hàng”, lực lượng Công an nhanh chóng triển khai bắt giữ 02 đối tượng gồm: Bùi Thị Xuân (sinh năm 2005), trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Chí Cường (sinh năm 2001), trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 01 hộp cát-tông bên trong có chứa 02 bánh ma túy dạng hêrôin có trọng lượng 700gam.

Tiến hành điều tra mở rộng, tại tòa nhà S112, khu đô thị Vinhome Oceapark thuộc địa bàn thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm 03 đối tượng gồm: Bùi Thị Thúy Kiều (sinh năm 2000), trú tại xã Đồng Tâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Lê Xuân Kiên (sinh năm 1990), trú tại xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; Trịnh Quang Hào (sinh năm 1997), trú tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 32 viên hồng phiến, 01 đĩa sứ đang còn ma túy ketamin và dụng cụ để sử dụng ma túy, 06 điện thoại di động và các tài liệu, chứng cứ liên quan. Tổ công tác đã tiến hành đưa các đối tượng cùng tang vật vụ án về Công an thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang phối hợp các đơn vị liên quan để điều tra mở rộng.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: Congan.nghean.gov.vn