Trao thưởng Ban Chuyên án 226H triệt phá đường dây ma túy.

Trước đó, vào hồi 3 giờ 20 phút, ngày 23/12, tại khu vực cột mốc số 332, đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Thanh Thủy huyện Thanh Chương. Lực lượng Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An phát hiện bắt giữ 2 đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ. 2 đối tượng bị bắt là Đà Xìa Tụ Vàng, sinh năm 1996, trú bản Thoong Viên Khăm, Mường Khăm Cợt, tỉnh Bô ly khăm xay và Vừ Xồng, sinh năm 1999, trú bản Thọong Be, Mường Khăm Cợt, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào. Tang vật thu được tại hiện trường là 30 bánh hê rô in, 18 kg ma túy dạng đá và một số tang vật liên quan khác.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Ghi nhận thành tích của cán bộ, chiến sỹ đồn BP cửa khẩu Thanh Thủy, lãnh đạo huyện Thanh Chương đã chúc mừng thành tích của đơn vị và trao thưởng số tiền 10 triệu đồng, đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sỹ đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng,kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.