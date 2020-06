Tranh chấp đất nghĩa trang, đánh người nhập viện

Trong tỉnh

Sáng 29-5, CAH Hưng Nguyên (Nghệ An) tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ đánh người thương tích do tranh chấp đất nghĩa trang. Cụ thể, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất nghĩa trang giữa cháu ngoại là Nguyễn Quang Lục và dòng tộc họ Cao tại xã Hưng Tây, H. Hưng Nguyên (Nghệ An), sáng 26- 5, Lục xông vào hành hung khiến 5 người nhập viện.