Trần Nguyên Mạnh: Lựa chọn tối ưu nếu Văn Lâm không thể dự AFF Cup 2020?

Cũng như nhiều giải đấu khác trên khắp thế giới, Thai League cũng đang phải tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn đối với giải đấu “Xứ chùa vàng” khi mới đây tiền đạo Kanit Atchayayothin của CLB Port FC nhận kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus nguy hiểm.



Sự cố đáng tiếc này có thể sẽ khiến Thai League trở lại muộn hơn so với dự kiến. Nhất là mới đây, đích thân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã truyền đi thông điệp rằng các giải đấu chuyên nghiệp của các liên đoàn thành viên chỉ được phép trở lại khi mọi thứ được đảm bảo an toàn 100%.



“Không có trận đấu hay giải đấu nào xứng đáng để chúng ta phải liều lĩnh đánh đổi bằng sinh mạng của con người. Tất cả mọi người trên thế giới đều luôn phải ý thức được điều này. Chúng ta phải có trách nhiệm yêu cầu tất cả các giải đấu không được phép tiếp tục lại khi mọi thứ chưa thể ở mức an toàn 100%”, ông Infantino nhấn mạnh.